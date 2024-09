Carlos Vives, músico colombiano, no quiso dejar pasar la oportunidad de representar sus orígenes prehispánicos en su figura de cera que fue develada este jueves por la noche en el Museo de Cera de la Ciudad de México.

“Soñé con cosas como formar parte de la historia de la música de mi país, de llevar a la modernidad tradiciones orales que los jóvenes de ese entonces no tenían cerca, acercarlos a nuestra identidad, escoger ese camino me ha dado la oportunidad de hacer una obra de mi tierra pero que nos identificará como hispanos, creo que eso hoy me da este honor”, dijo Vives a los medios de comunicación luego de la develación de su figura.

Entre los elementos que porta la escultura de cera del colombiano hay una playera de su disco “Cumbiana” lanzado en 2020 y además detalles en oro como pulseras y otro tipo de ornamentos de que utilizaban sus ancestros prehispánicos los indios taironas de Santa Marta, Colombia.

“Compartir con mis viejos que no están, y los músicos colombianos que me inspiraron y también los que me han acompañado en mi carrera, ellos también están aquí, se los dedico”, apuntó el cantante, dedicando su figura a sus padres.

Fueron 8 semanas de trabajo hasta que se concluyó la escultura de Vives, donde trabajaron escultores, diseñadores y estilistas mexicanos, que se basaron en fotografías y medidas reales para realizar la pieza que impresionó al cantante y a partir de este jueves forma parte de la exposición del museo.

“No me lo podía creer muy emocionado, no estaba en mis planes ni en mis sueños ni pensé que la música que escogí hacer me trajera a esto, y la manera en la que he llegado al corazón de los mexicanos siento que es un regalo del pueblo mexicano para mí y se los agradezco”.

Así luce Carlos Vives en cera, en el Museo de Cera en la Ciudad de México.

En el museo lucen también figuras de personajes como Vicente Fernández, hasta Saúl Canelo Álvarez, así como figuras de la televisión como personajes del Chavo del 8.

“Hoy estar aquí a lado de las estrellas mexicana desde mi infancia y juventud, quedarme con esta imagen aquí cerca de ellos es el honor más grande, gracias al pueblo mexicano”, dijo.

Ahora Vives se prepara para su show este sábado en el Auditorio Nacional, por lo que permanecerá en la ciudad hasta entonces, para después ser galardonado como persona del año en la próxima edición de los Latin Grammy.





