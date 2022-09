Luego de que Carlos Rivera viviera momentos felices en Europa, donde se casó con su ahora esposa Cynthia Rodríguez, el cantante tuvo que subirse a un escenario a cantar horas después de haber sufrido la muerte de su padre.

Rivera compartió con sus seguidores cómo vivió ese show, donde intentó dar lo mejor de sí, con todo y la tristeza de la pérdida de su papá

"Jamás se está preparado para despedir a un padre, al menos yo no lo estaba, no lo estoy. ¿Cómo soltar a mi mejor amigo?, a mi fan número uno, al mejor alcahuete de todas mis locuras, a mi hombre fuerte que no le tenía miedo a nada ni a nadie y que la única cosa que le hizo temblar fue el maldito párkinson cuando apareció", escribió en Instagram como parte de un largo mensaje en el que confesaba un momento vulnerable.

El 3 de septiembre, Rivera regresó al escenario, en Zacatecas, prácticamente horas después de la muerte de su papá, y lo hizo con un nudo en la garganta y compartiendo un emotivo video en el que su padre le da la bendición.

"Hoy es mi primer concierto público desde que mi papá se fue. Hacía todo lo posible por no perderse ninguno y la última llamada que tuve con él, fue que quería venir a mi palenque en Zacatecas. Hoy estoy aquí pero sin él físicamente, pero cada vez que yo cante, donde sea que vaya, será para él. Desde el primer día que me escuchó cantar creyó en mí y desde ahí hasta mi ultimo concierto en México estuvo conmigo".

El video que compartió era de cuando se presentó en Viña Del Mar, un evento en el que ganó las gaviotas de plata y de oro y en el que su padre siempre soñó con verlo.

Carlos Rivera se quiebra en el escenario

El nacido en Tlaxcala colgó en su cuenta de Instagram un video de cómo se vivió parte de su concierto en el Palenque en Zacatecas, día en el que lloró en el escenario al recordar a su padre cuando cantaba el tema "¿Cómo pagarte?".

"Hoy todos mis logros van para él y por él. Hasta el cielo Papito. Y desde allá mándame tu bendición, que hoy me está costando mucho poder hacerlo sin ti", confesó Carlos minutos antes de su presentación.

El video en el que rompe en llanto, mientras observa a la multitud que alumbraba la velada con las luces del celular, lo acompañó con un pequeña reflexión:

"La música siendo mi medicina y ustedes siendo mi abrazo… Gracias Zacatecas por dejarme desahogar con ustedes y por calmar con tu amor un poquito mi tristeza".



Una semana después de la muerte de su padre, y a la misma hora, también murió Sky, el perro amigo de don José Gonzalo Gilberto Rivera; Rivera se dijo tranquilo porque su papá sería guiado al cielo.

"Me ha costado días compartirles que mi Sky quien fuera fiel compañero de mi papá por más de 11 años, se fue corriendo tras él. Justo a una semana y a la misma hora. El amor que nos dio fue el más puro que podíamos sentir, lo adoptamos cuando tenía tres años y lo querían llevar a sacrificar porque ya no tenían donde tenerlo. Fuimos muy afortunados todos estos años de tenerlo y solo podemos agradecerle por habernos llenado de tanto amor y tanta alegría. Me da tranquilidad saber que mi papá está siendo guiado en su camino al cielo por sus dos fieles compañeros Bono y Sky".

