Carlos Rivera, al nivel de Alejandro Fernández.

La cantante colombiana Fanny Lu, admira mucho a Carlos Rivera y no duda en compararlo con Alejandro Fernández. “Creo que Carlos es uno de los artistas que tiene una ‘vocesota’, es un Alejandro Fernández”. Aunque Rivera no canta rancheras, a Fanny Lu le parece que ambos tienen el mismo nivel de talento. “A Alejandro siempre lo he admirado, respetado y querido tanto, del mismo modo que a Carlos”.

Paty Manterola se queda con ganas.

Paty Manterola quiere volver a cantar los versos de “yo tengo una bolita que me sube y me baja”, que se incluían en el famoso tema de los 90, “Banana”, del grupo Garibaldi. Pero por ahora se quedará con las ganas porque el proyecto que actualmente se trabaja para crear un nuevo Garibaldi no es para antiguos integrantes, sino para nuevos valores. Y el plan de reunir a los cantantes originales ha quedado fuera de su alcance por cuestión de agenda.

Vielka y Bigorrran llaman ya.

Vielka Valenzuela y Raquel Bigorra se hicieron famosas por su forma de decir “¡Llame ya!” en los informerciales. Tan populares fueron en ese papel que a cada lugar al que iban les pedían que repitieran la frase y hasta llegaron a odiarla. Afortunadamente, tiempo después le tomaron cariño porque entendieron que era algo que las hacía reconocibles y también porque para Vielka esa fue una gran escuela gracias a la que hoy puede vender cualquier cosa que le pidan que venda.