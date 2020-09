Carlos Ignacio, feliz de tener personaje LGBT en "Una Familia de Diez"

En los capítulos recientes de “Una familia de Diez”, Carlos se dió un duro golpe en la cabeza que lo hizo volver a sentirse enamorado de Licha, su exesposa, aunque a él no le gustan las mujeres.

Cuando estaba en medio del plan de reconquista, en una cena romántica, escuchó una voz que lo llamaba a lo lejos, y resultó que solo era una pesadilla. Cuando despertó, espantado, dijo que no, que no quería besar a Licha.

El domingo pasado, el programa se convirtió en lo más visto de la televisión abierta, con una audiencia de 2.9 millones de televidentes, superando a su competencia directa, TV Azteca, en un 119% de acuerdo a datos de Televisa.

El personaje de Carlos (que se llama igual en la comedia) estuvo casado con Licha y tuvieron a la Nena. Después de alejarse de la familia con una pareja, regresa en uno de los cumpleaños de la Nena y se une a la familia, volviéndose un integrante más de esa numerosa familia.

“Este personaje lo hago con mucho respeto a la comunidad LGBT porque me merecen toda mi admiración, todo mi respeto, y representarlo lo hago con mucho gusto y mucho respeto, con el afán de que se divierta la gente”, dijo el actor a EL UNIVERSAL.

Actualmente Carlos también es parte del elenco de la película “The juniors y la fórmula imperial”, sigue en el elenco de Una Familia de Diez, feliz de hacer este personaje que ha sido inspirado en sus amigos y que si el público quiere, seguirá apareciendo en futuras temporadas.

“Tengo muchos compañeros y amigos en los que me he basado para hacer este personaje, como los grititos de “¡Ay, me parece genial!”, que lo saqué de uno de los secretarios de uno de mis compañeros”.

A lo largo de los años, su responsabilidad como actor dentro de la comedia y la de sus compañeros, es que ninguno de los personajes pierda su brillo, su esencia.

“Estamos viviendo un mundo cambiante, absolutamente de todo, y hay que aceptar esa diversidad de género, de mentalidades, como siempre dice Jorge, somos una familia muégano, yo llegué a pegarme al muégano por situaciones de la vida y allí nos hemos quedado, lo cuál agradezco muchísimo, a toda la familia Ortiz, a Pedro, a Óscar que es el que escribe los libretos, les estoy muy agradecidos”, agregó.

"Una familia de Diez" se transmite todos los domingos a las 19:30 por Las Estrellas.

