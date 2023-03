Cara Delevingne revela que entró a rehabilitación tras su extraño comportamiento: "Fue aterrador"

Cara Delevingne reveló que en septiembre del año pasado fue internada en rehabilitación para hacer frente a sus adicciones, las cuales, la persiguen desde los 15 años, sin embargo, fueron las imágenes que un grupo de paparazzi captaron, en las que la modelo se comporta de una manera muy extraña, las que la hicieron entrar en razón pues asegura que, al verlas, se percató que algo no andaba bien con ella.

Fue a inicios de septiembre de 2022, cuando un grupo de paparazzi captó a la modelo de 30 años fuera de las instalaciones del aeropuerto de Los Ángeles, quien había adoptado una conducta muy poco usual que preocupó a propios y ajenos, ya que la joven estaba dando vueltas con una visible falta de coordinación alrededor de la camioneta en la que viajaba, mientras hablaba por su celular.

En las imágenes, se puede ver a Cara con un aspecto desalineado, pues camina descalza con el cabello alborotado y trae puesta una t-shirt oversize de Brintey Spears y mueve sin cesar un cigarrillo que columpia de una de sus manos; a lo largo del video, puede verse como la modelo juguetea con su perrito, así como un guardia de seguridad se mantiene cerca de ella.

Lee también: Otorgan doctorado Honoris Causa a Carmen Campuzano: "soy la más feliz y agradecida"

La joven modelo lucía visiblemente desorientada, lo que encendió las alertas entre sus fans, sin embargo, en ese momento Delevingne no hizo ningún pronunciamiento al respecto y, en cambio, se mantuvo hermética durante todo este tiempo, hasta ahora, que aparece en la portada de la revista “Vogue”, con la que se sinceró para hablar del proceso de sobriedad que ha atravesado en los últimos cuatro meses.



Foto: Instagram

Cara confesó que luego de ver las imágenes en las que su comportamiento dejaba de qué hablar, se percató que algo malo estaba sucediendo, pues recuerda que en ese momento estaba muy divertida y, luego de un tiempo, reflexionó que las fotografías y videos no reflejaban a una persona sana ni que estuviera recreándose de buena manera.

“Yo estaba como, 'Wow, está bien, esto es malo'. En ese momento, había mucha gente que estaba realmente preocupada, comprensiblemente", dijo a “Vogue”.

Cara también recordó que días antes de ser captada por los paparazzi había pasado una jornada de fiesta, para conmemorar su cumpleaños 30, pues acaba de regresar de un viaje a Ibiza y, aunque al verse en dichas fotografías supo que no era la apariencia que quería proyectar, tampoco estaba pensando en alejarse de las fiestas y el alcohol.

Lee también: Sasha Sokol reflexiona sobre el abuso que vivió y la desvergüenza de Luis de Llano

"Sin embargo, no estaba realmente preocupada. Esa es la naturaleza de la enfermedad, eso es la adicción", destacó.

Y prosiguió:

"No estaba bien, es desgarrador porque pensé que me estaba divirtiendo, pero en algún momento fue como: ´-Bueno, no me veo bien´. ¿Sabes?, a veces necesitas un control de la realidad”, por ello, dijo sentirse agradecida de que los paparazzi la captaran, pese a que eso la expuso, pues fue el instante que la hizo entrar en razón.

A cuatro meses de dejar el alcohol, la modelo habló de otros problemas que la han perseguido desde que tenía 15 años, pues confió que desde esa época abusaba del alcohol, padecía insomnio, y tenía algunos síntomas asociados a la dispraxia, una enfermedad que ralentiza la movilización y coordinación de algunos músculos.

Otro de los pormenores de los que habló fue de su ruptura con la actriz Ashley Benson, de la que se separó en mayo de 2020, pues señala ese momento como uno de los que detonó que comenzara a ahogar sus problemas en fiestas y el alcohol. La modelo señala que, cuando las restricciones por la pandemia se relajaron, se dedicó a salir para calmar su dolor y olvidar.

"Todo lo que sé es que, si siguiera por el camino en el que estaba, terminaría muerta o haciendo algo muy, muy estúpido. Eso fue aterrador", reconoció y aunque ya no está dentro de rehabilitación, Cara compartió que actualmente sigue una terapia de 12 pasos para evitar recaer en sus adicciones.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, y muchas opciones más.

melc