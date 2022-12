Captan a Selena Gomez en Los Cabos; la famosa cerraría el año en México

2022 fue un año de éxitos profesionales para Selena Gómez: pues a lo largo de los meses recibió felicitaciones por su protagónico en la exitosa serie “Only Murders in the Building”, además que estuvo bajo los reflectores luego de que saliera a la luz su documental “My mind and me”. Ahora, tal parece que la famosa cerrará el ciclo disfrutando de las playas mexicanas.

Resulta que la cantante fue captada en Cabo San Lucas, una ciudad turística al sur de Baja California al que llegó acompañada de la actriz Nicola Peltz y el modelo Brooklyn Beckham, quienes son pareja desde el 2019.

En redes sociales comenzaron a viralizarse las fotografías en las que se ve a la intérprete de “Calm Down” portando un look discreto, ya que se le percibió con una sudadera, pantalones y lentes negros.

Si bien, hasta el momento, la famosa no ha dado ninguna pista de su recorrido en el país, surgieron algunas especulaciones de que celebrará el Año Nuevo en la región.

No es la primera vez que Selena sale a vacacionar con las celebridades, ya que estuvieron juntos en Florida durante la semana de Acción de Gracias y también se les vio en Los Ángeles posteriormente.

Se desconoce si los famosos están espera de que otras celebridades lleguen para pasar la temporada decembrina.

Selena Gomez reacciona a su pérdida de peso en la relación con Justin Bieber

Gómez dio respuesta a una de sus fanáticas en redes sociales después de que esta última asegurara que el ex de la famosa, el también cantante Justin Bieber, la había fastidiado durante su relación: pues al pasar los años algunos notaron su pérdida de peso de aquel entonces.

A pesar de que las celebridades rompieron el silencio con respecto a los motivos del declive, tal parece que a la fecha los seguidores no han dejado de buscar respuestas a algunas interrogantes.

Resulta que hace unos días se hizo virál en TikTok un video en el que se ven varias imágenes donde la famosa luce más delgada.El clip llevava por título: “La razón por la que Selena siempre estaba delgada cuando salía con Justin”.

Aunque quizá los usuarios esperaron a que el material pasara desparecibido, como sucede con millones de clips en la red, este fue respondido por la famosa con una carita triste.

