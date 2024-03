Capi Pérez, duramente criticado por disfrazarse de Ibarreche en la alfombra roja del Oscar: "de pena ajena"

El Capi Pérez se ha convertido en el blanco de fuertes críticas en las redes sociales por su participación en la alfombra roja del Oscar; pues, según los usuarios, dejó muy mal parada a la prensa mexicana y, sobre todo, a su televisora, TV Azteca.

La noche de ayer, el conductor de "Venga la alegría" formó parte de la cobertura que la empresa del Ajusco hizo sobre la entrega 96 de los premios Oscar, pero en lugar de destacar por su trabajo; donde compartió cámaras y micrófonos con Javier Ibarreche, famoso tiktokero especializado en cine.

Pérez e Ibarreche tenían la encomienda de captar a las celebridades a su llegada y obtener sus primeras declaraciones; sin embargo, lejos de destacar por su labor, el también comediante robó cámara por su peculiar atuendo, pues, para similar el look de su compañero, usó una peluca de chinos en la alfombra.









Según el mismo Carlos, nombre real del presentador, y con el humor que lo caracteriza, el objetivo de la peluca era que lo compararan con Ibarreche y así lograr el mayor número de entrevistas. Con esa larga cabellera, Pérez habló con Eva Longoria, Enzo Vogrincic, Rodrigo Prieto, Becky G, Sandra Hüller, entre otros; y, aunque cumplió su cometido, no se salvó de los ataques:

"Se ve ridículo y mas la producción por dejarlo ponérsela", "Que no se pierda la bonita tradición de mexicanos haciendo el oso en la entrega del Oscar", "Ay no, qué vergüenza", "Son los premios Oscar, no es lugar para ser el patiño", "Ni al caso lo de la peluca, qué manera de bajarle el nivel al evento", "De pena ajena el tipo de la peluca", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Cabe destacar que el presentador no estaba contemplado en el elenco original para la cobertura, sin embargo, debido al incidente de salud que Ricardo Casares sufrió hace unos días, la empresa decidió mandarlo para suplir al periodista y darle un toque cómico a un evento de tanta seriedad.

