Cantantes, actores y deportistas buscarán ser el mejor anfitrión

Alex Lora tuvo que practicar un platillo durante semanas junto a su esposa Chela para sorprender a Dulce María, Erik Rubín y María León en una cena.

El rockero fue invitado a participar en el programa Divina comida donde, en grupos de cuatro, famosos compiten por ser los mejores anfitriones del reality.

“Me hubiera gustado prepararles un mole poblano, pero requiere una destreza que no tengo, así que mi domadora me ayudó a practicar algo”, contó Lora.

Lo mismo le sucedió a Karol Sevilla, quien tomó clases para preparar un platillo, pero después se lo cambiaron y tuvo que improvisar. Ella compartió su mesa con Margarita La diosa de la cumbia quien, además de invitarlos a su casa, abrió su corazón para contar cosas personales.

“En mi vida normal soy muy transparente, no me fijo en lo que digo y así fue aquí, me dieron la confianza”, dijo la cantante.

Mientras tanto, la conductora Verónica Toussaint puso a prueba las habilidades que ha practicado en la cocina desde que se divorció, en 2006.

“Antes de mi divorcio no había entendido el amor de cocinar y de prepararle a la gente que quiero, me parece un acto de amor”, expresó Toussaint.

Esa idea la comparte Carlos Gatica, y procuró que en su mesa el postre fuera protagonista.

“En mi familia amamos el chocolate, por eso procuré que estuviera rico”, compartió.

De la misma manera los hermanos comediantes Manu Nna y Michelle Rodríguez se inspiraron en las tradiciones familiares para preparar algo.

“La comida juega un papel muy importante a nivel familiar y cultural, hice un mole que mi mamá prepara para decir: ‘de aquí soy’”, dijo Michelle.

El reality que se estrena este jueves 27 también cuenta con la participación de Itatí, José Ángel Bichir, Belinda y Rafa Márquez.

“La mentalidad competitiva me permitió intentar ser de los primeros, pero también sacar algo de espontaneidad y hacerlos reír, normalmente el público no ve eso de mí”, dijo Márquez.