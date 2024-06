Cantante de música mexicana se quedó con las ganas de conquistar a Ángela Aguilar: "estoy celoso"

La belleza de Ángela Aguilar no solo capturó el corazón de Christian Nodal, ya que recientemente Jeypi, el vocalista de Los Recoditos, reveló que consideró acercarse a la hija de Pepe Aguilar de forma amorosa en algún momento.

El famoso no ocultó su atracción por la intérprete de "Dime cómo quieres" y expresó su decepción al descubrir la relación que tiene la joven con el ex de la rapera Cazzu, sintiéndose frustrado por no haber tenido la oportunidad de tener una historia con ella.

En una entrevista con "Hoy", el cantante de 23 años admitió sentir "envidia" porque le hubiera gustado estar en el lugar de Nodal. "Yo en lo personal estoy celoso porque yo quería también tirarle la onda a Ángela, pero no se pudo, pero está bien. Es la cuestión de dejarse llevar", comentó el vocalista detrás de "Cosa loca".

A pesar de sus sentimientos, Jeypi mostró empatía hacia los enamorados y pidió a la audiencia que dejara de criticarlos. La relación entre Ángela y Nodal ha sido muy comentada, especialmente porque salió a la luz semanas después de que Nodal terminara su relación con Cazzu, con quien tiene una hija de ocho meses. "Es la cuestión de hasta donde mostrarnos. Uno sube una foto con la familia, con la novia y a veces pasa que la gente opina, pero hay que dejar que la gente haga lo que ellos quieran. Si el Nodal tiene el corazón grande como el de un servidor, pues ni modo viejo", afirmó.

Respecto a su propia situación sentimental actual, el cantante respondió que los artistas no son mujeriegos, sino que buscan regresar el mismo cariño que reciben del público, dejando en suspenso cualquier pregunta sobre su vida amorosa.

Mientras tanto, Ángela Aguilar y Christian Nodal están disfrutando intensamente de su amor. Recientemente, Ángela decidió tatuarse las iniciales de su novio en la mano, y se les ha visto compartiendo momentos muy cercanos y escenas de besos durante la gira "Pa´l cora" que está llevando a cabo el cantante de "Botella tras botella". Más recientemente, un fanático los captó en Disneyland París y la foto se volvió viral rápidamente en redes sociales.