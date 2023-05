Cannes 2023: "Anatomía de una caída", thriller dirigida por directora francesa gana la Palma de Oro

Cannes, Francia.- El Jurado, presidido por el director sueco Ruben Östlund - ganador de la Palma de Oro en dos ocasiones ("Triangle of Sadness", 2022, "The Square", 2017)- y conformado por Paul Dano, Brie Larson, Maryam Touzani, Denis Ménochet, Rungano Nyoni, Atiq Rahimo, Damián Szifrón y Julia Ducournau eligieron lo mejor de esta 76ª edición del Festival de Cannes. Un Certamen que no defraudó y demostró que sigue siendo una cita fundamental del Arte Cinematográfico.

El Premio más importante, la codiciada Palma de Oro, fue entregada por Jane Fonda, quién recordó que desde 1963 no volvía a Cannes. La estrella aprovechó para remarcar que este año la Selección Oficial fue histórica al contar con 7 cintas dirigidas por mujeres de un total de 21 obras. Y el premio lo ganó, precisamente, la directora de "Anatomía de una caída", Justine Triet.

El filme aborda el juicio a una famosa escritora que es sospechosa de haber matado a su esposo. La aproximación de Triet mantiene al espectador en vilo hasta el último momento en el que nada está claro y la capacidad de la justicia para encontrar la verdad se pone en entredicho. Triet no desaprovechó los reflectores para hablar del delicado momento político y social que atraviesa Francia, “esta noche no puedo conformarme con decir que me siento feliz. Este año nuestro país ha sido atravesado por una protesta unánime, la de la reforma de las jubilaciones. Ha sido reprimida de forma tajante por un poder sin complejos”, señaló a la vez que quiso recordar y dedicar el premio, “a todos los directores y directoras jóvenes que no logran rodar todavía”.

Con esta Palma de Oro, Triet se suma a Ducournau (la otra realizadora francesa que se llevó el máximo galardón hace sólo dos años por Titane) y a la neozelandesa Jane Campion ("El Piano", 1993) al convertirse en la tercera mujer de la historia del Festival galo en lograr este reconocimiento.

El Gran Premio del Jurado fue entregado por el cineasta Roger Corman, quién recibió una calurosa ovación al acudir al escenario, previa efusiva presentación de Quentin Tarantino. El premio fue para la película favorita de la crítica y ganadora del premio FIPRESCI, La zona de interés, de Jonathan Glazer. Una cinta que habla del holocausto como no se había mostrado nunca antes: desde la plácida vida de un Comandante nazi y su familia, que viven en una casa justo al lado del campo de concentración de Auschwitz.

Una película de procesos, en la que se muestra el arte por la cocina fue la que le otorgó a Tran Anh Hùng el Premio a mejor dirección por la realización de La Passion de Dodin Bouffant. El Premio del Jurado fue para la cinta Fallen Leaves, de Aki Kaurismaki. Una historia de amor sencilla y con un agudo sentido del humor. El director no pudo estar en la Ceremonia así que el trofeo lo recibieron en su honor Alma Pöysti y Jussi Vatanen, sus dos protagonistas. Paul Dano fue el encargado de entrega el Premio a Mejor guión a Sakamoto Yuji por Monster, el filme en el que el aclamado director japonés -y ganador de la Palma de Oro por Shoplifters, 2018- teje un coming of age en forma de thriller que explora el descubrimiento de la identidad y los prejuicios sociales.

Brie Larson presentó el premio a Mejor actriz que ganó Merve Dizdar por su papel en "About Dry Grasse", de Nuri Bilge Ceylan. Soprendida, la intérprete turca dijo, “no tuve que ensayar mucho porque sé muy bien qué es ser una mujer en un lugar así. Quisiera dedicar el premio a todas las que luchan por sobreponerse a las dificultades”.

El histrión japonés Koji Yakusho se alzó con el Premio a Mejor actor por su interpretación en la poética cinta de Wim Wenders, "Perfect Days" en la que da vida a un hombre solitario y reservado que lleva una vida sencilla, pero en la que encuentra felicidad en la rutina y las pequeñas cosas.

La Cámara de Oro, el premio que se le da a la Mejor Opera Prima se la llevó "Inside the Yellow Cocoon Shell", de Thien An Pham que se presentó en la sección paralela de La quincena de los realizadores. La Palma de Oro a Mejor cortometraje fue para 27, de Flora Ana Buda.

Una palma de oro sostenible

