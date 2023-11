Canciones con IA son innovación: Flow GPT

A raíz de la canción “Demo 5”, fue que el creador Maury Senpai, de origen chileno, saltó a la fama.

En el tema realizado con una IA la voz es idéntica, a la del reggaetonero Bad Bunny por lo que, cuando la canción se viralizó y llegó a manos del puertorriqueño, éste la criticó duramente, algo que Maury, creador del personaje Flow GPT, ya esperaba.

“El proyecto lo hice pensando en generar esta discusión, estaba preparado para recibir muchas críticas. Siempre que aparece alguien con algo nuevo, la gente no lo ve bien, pero uno tiene que ser fuerte en ese aspecto porque es innovación y siempre es buena”, dice.

“Hay que regularlo, hay que discutirlo, buscaré seguir usando estas herramientas de una forma creativa y entretenida”, cuenta Maury.

Con lo que no está de acuerdo es con que las plataformas como Spotify y Apple Music quitaran sus canciones, con el argumento de que podría provocar confusión con los artistas originales:

“Hay un bloqueo importante, en Apple Music canción que subo, canción que me bajan. Me parece un poco abusivo que no dejen que la música se difunda aun cuando la gente ya sabe que la música es de Flow GPT y no de otros artistas”.

Maury confía en que si se usa para colaborar entre artistas, puede beneficiar a la industria.

“Va estar difícil para nosotros los creadores de IA porque se está complicando hacer música; es una herramienta que va a democratizar la creación”.