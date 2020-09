Camilo y Evaluna dejan la casa de Ricardo Montaner

“Ahora usted va a tomar café en mi casa suegro”, dice Camilo, refiriéndose a Ricardo Montaner, ya que el colombiano acaba de recibir las llaves de su nueva casa frente al mar, la cual comparte con Evaluna, con quien se casó en febrero pasado. Se trata del primer hogar de la pareja, por lo que, entusiasmado, Camilo hasta escribió una canción para conmemorarlo. Este tiempo, habían vivido en la residencia de Montanter en Estados Unidos.

“La choco” se adapta a España, pero extraña México

Hace poco más de un año la vida de los conductores Jimena Pérez y Rafa Sarmiento dio un giro cuando se mudaron a España junto con sus hijos con la intención de atender la salud de Iñaki, el más pequeño. En este tiempo "La choco", como es apodada, ya está más que adaptada, pero acepta que no fue tan fácil. "Ya me acostumbré, ya me adapté, me gusta mucho (España), hay cosas que me han costado más trabajo evidentemente pero, bueno, trato de ser positiva, sé que esto es un tiempo".



Erik Rubín celebra en moto estar libre de Covid

Luego de que hace un par de semanas dio positivo al Covid-19, Erik Rubín no aguantó más el encierro y celebró su pronta recuperación haciendo una de sus pasiones, andar en moto. “Vamos a dar una vuelta al cielo”. El cantante agradece las muestras de cariño que recibió durante el tiempo que estuvo confinado al lado de su esposa Andrea Legarreta y sus hijas Mía y Nina Rubín.

