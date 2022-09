Camilo habló por primera vez sobre lo que significa para él su bigote

No podemos negar que Camilo Echeverry es uno de los cantantes más mediáticos de la industria musical. Su relación con Evaluna Montaner, la hija del cantante argentino Ricardo Montaner, es uno de los temas que más le interesan a la prensa, y los periodistas siempre están consultándole al intérprete de "Pegao" detalles sobre la intimidad de la pareja.

Pero no todos los periodistas quieren saber sobre su relación con Evaluna, ya que incluso algunos reporteros van más allá de su relación y prefieren consultarle a Camilo cuestiones relacionadas con su día a día, como por ejemplo ¿Cómo se cuida su famoso bigote?

Foto: Camilo y su bigote. Fuente: Instagram @camilo

Durante una conferencia de prenso en la Ciudad de México, Camilo fue cuestionado por su famoso "bigote sexy", incluso muchos periodistas le consultaron al cantante si pensaba no cortárselo nunca, y si éste tiene alguna influencia sobre él, como pasaba con la cabellera de Sansón, que al cortala perdía todo su poder.



Foto: Camilo. Fuente: Instagram @camilo

Camilo se puso muy nervioso ante la cantidad de preguntas que le realizaron sobre su bigote, por lo que la pareja de Evaluna decidió cambiar el tema de conversación y comenzó a hablar sobre su nuevo disco, el cual ha titulado "De Adentro Pa´ Fuera". Pero luego Camilo decidió responder las preguntas de los periodistas sobre su bigote.

“Sobre tu pregunta si tiene algún poder, me gustaría decir que sí y compartir algo con lo que todos dijeran ¡wooo Camilo! El bigote de Camilo es mágico, es su wifi o guarda un misterio oculto, sería muy bueno eso”, aseguró Camilo Echeverry. El cantante agregó a su respuesta que lleva bigote todo el tiempo porque le gusta como le queda. “Pues pensándolo bien, desde que me deje el bigote mi carrera ha tenido otro giro y me ha ido mejor, pero quien sabe. La verdad es que me gusta mi bigote”, finalizó Camilo.