A la colombiana Camila Rojas lo que más le costó trabajo durante su participación en la serie "Herederos por accidente" no fue tanto el personaje, sino el volver a su acento natal, tras años de prácticar el neutro en México.

La actriz de "Corazón de condominio" y "Sin miedo a la verdad" ha desarrollado su carrera en tierras nacionales desde hace siete años y jamás había interpretado a una chica de su pais.

"Me costó un poco porque te exigen tanto el acento neutro y acoplarte a la actuación mexicana, que cuando me dijeron que hiciera mi acento natal, se me clavaba el de aquí y yo decía ¡no puede ser!", dice divertida.

"El personaje es de una mánager colombiana de hombres a los que prefiere guapos, que bailen y actuén y que le reconozcan que son famosos también por ella", agrega.

"Herederos por accidente", protagonizada por Maité Perroni, ubica a dos familias, una mexicana y otra española, que por una cosa particular deben convivir bajo el mismo techo.

Consuelo y Michel Duval, así como Camila Valero, conforman el talento nacional, mientras que Cuca Escribano (Poniente), Carmen Muga (Claramente) y Estefanía de los Santos (Jaulas), el europeo.

La serie disponible por Claro Video se grabó enteramente durante más de un mes en la zona del Ajusco. Prácticamente el elenco dormía a un lado del set.

"Yo siempre le había tenido algo de miedo a los españoles, porque siempre que había ido tenía la sensación de que regañan todo el tiempo (risas), pero es como su personalidad".

"Con Cuca, que es una gran actriz, hermosa, no podía dejarla de ver y mi primera impresión de ella fue ver a alguien seria, pero ya tratándola, es un amor, fue muy fácil trabajar, cada día era tener clases con ellos", apunta.

Por ahora Camila se encuentra en Colombia, con su familia, a donde fue a realizar un casting. No puede regresar a México porque el aeropuerto local se encuentra cerrado y sin fecha, aún, de apertura.

rad