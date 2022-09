Camila Fernández se pone “Vulnerable”

Más allá del susto, el sismo de magnitud 7.7 que se sintió este lunes en México provocó en la cantante Camila Fernández mareos derivados de una sensación de vértigo postural. Cosa nueva para alguien, desgraciadamente, acostumbrada a los temblores.

“Tengo una cosa en mis cervicales, no sé si se me movió algo cuando bajé las escaleras, a lo mejor me preocupé mucho y se me inflamó. Y es que se me inflaman los nervios, me da tendinitis y vértigo, se me empiezan a inflamar muchísimo los dedos, es todo un rollo”, dice en entrevista.

La cantante, quien se encontraba dentro de las instalaciones de su disquera Universal Music al momento del temblor, comenta que su primer pensamiento durante los sismos es su familia.

“Se me fue la sangre hasta los pies. Mi primer preocupación fue mi hija, mi esposo. Corrí, pregunté dónde estaba mi hija Cayetana y me dijeron que se la bajaron”.

Actualmente, Camila promociona su nuevo disco titulado Vulnerable, en el que incluye sonidos de mariachi y urbano, así como su sencillo “Volver”, una reinterpretación del tema de su abuelo Vicente Fernández.

El reciente movimiento telúrico le recordó a un temblor que vivió en 2010 en San Diego, California; en aquella ocasión la magnitud fue también mayor a siete.

“Estábamos viviendo en un risco, juré que la casa se iba a ir; se salió toda el agua de la alberca, los coches se iban para adelante y para atrás; se quedó encerrada una señora que nos ayudaba a limpiar la casa y mi hermano tuvo que tumbar la puerta de su cuarto; rechinaba todo. Después de eso llevo dos años cargando una maletita con documentos a todos lados. Quedé traumada”.

Cuando tenía ocho años, a la hija de Alejandro Fernández le tocó un sismo en uno de los hoteles de Disneyland, en donde se estaba quemando un piso: “Nos agarraron en pijama, todas las escaleras llenas de gente”, recuerda.

En el terremoto en México de 2017, Camila estaba en España. “Me mandaron videos. Yo quería hacer donativos pero no me contestaban, fue feo”.