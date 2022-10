Camila Fernández todavía tiene las heridas muy frescas por la muerte de su abuelo Vicente, a quien ya no pudo mostrarle sus nuevas canciones de su más reciente disco “Vulnerable”, en el que hace una mezcla de mariachi con otros géneros musicales.

Uno de los sencillos que se desprende es “Volver”, cuya grabación del videoclip vivió un momento emotivo que le provocó lágrimas durante un gran rato.

Esa vez llegó muy emocionada para hacer este video en el que le rinde homenaje a su “tata”, como le dice al “charro de Huentitán”, pero en ese momento estaba el doble del fallecido ídolo

“Me destrocé en lágrimas y no podía respirar, me puse a temblar, lo vi y para él fue de: ‘¿quién es ésta?’ volteé y le pregunté: ¿te puedo abrazar? Porque de atrás era idéntico.

“Hasta lloraron los que me lo llevaron ‘ay, perdón no sabíamos lo que íbamos a hacer, yo así de ‘no importa, muchas gracias’”, relató.

En el clip aparece una niña que la interpreta de pequeña, que le encantó y se acordó de su hija Cayetana, pensando que sería increíble cuando ella esté en esa edad y que sea igual de ocurrente que su madre.

Hay una escena en el video en el que abre una caja y la infante ve un dibujo que le hizo Camila de niña a su abuelo.

“(Cuando vi esa escena) me puse a llorar y llorar, siempre quería que los caballos que yo dibujaba me salieran igual que a los de mi tata, era como una meta que me salieran igualitos a los de él. Tanto así me traumé que una vez mi firma era de un caballo”.

Vulnerable

El tema “Volver”, que ya tiene más de 22 mil 247 visualizaciones en YouTube, es parte del nuevo disco de la hija de Alejandro Fernández titulado “Vulnerable”, el cual fue creado desde el año 2017, pero que no pudo lanzar antes por varios momentos que le pasaron en la vida.

“Éste álbum fue inspirado en algo que tenía muchas ganas de hacer porque mucha gente pensaba que yo estaba peleada con el mariachi y yo quería demostrar lo contrario, que el mariachi es increíble, que sé de arreglos y del mariachi en general.

“Quería yo plasmarlo en la música y poner arreglos de mariachi en country, en cumbia, urbano, house, pero todos tienen este mariachi”, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.

Antes de hacer el disco le platicó el plan a su abuelo y papá a quienes les encantó la idea. Para sus propios temas ella se inspiró en letras de ellos a quienes considera dos grandes maestros y “qué mejor que aprovechar a plasmarlo en mi arte, a mi manera”.

Pandemia dejó a medias su disco

Quedó a medias el CD porque llegó la pandemia de Covid-19, después se casó, tuvo a su hija, a quien le escribió un tema y después ya estaba lista para sacar su álbum pero se puso delicado de salud su abuelo.

El álbum se llama ‘Vulnerable” a raíz de que empezó a escribir canciones desde un punto de vista más frágil, en un principio pensado en una pareja, de extrañarla, pero después cambió para hacerlo un tributo a “Chente”.

“Escribí muchas canciones, al sentimiento de decir: bueno, está bien, sí te necesito, que sí necesito que estés aquí conmigo y fue que le nombré ‘Vulnerable’ por eso y luego se viene la pandemia, el nacimiento de mi hija, lo de mi abuelo, como que tiene más sentido, agarra más fuerza el nombre del disco”.



Cortesía Universal Music.

“Después de lo de mi abuelo ya no me dieron ganas de nada, me quedé muy deprimida, no me quedaron ganas de levantar de la cama y los de mi disquera me dijeron: sí te entendemos que estás deprimida y toda la onda, pero tenemos que terminar el álbum y ya lo tenemos que sacar, tenemos que hacer videos y todo”.

Le mandaron las canciones que faltaban por sacar videos y una de esas fue Volver, entonces la escuchó y dijo “chale, yo pensando en mi abuelo, la letra dice: quiero volverte a ver, llego hasta donde estés, fue escrita para una pareja, pero yo en eso le di otra perspectiva era más para mi abuelo que lo extraño y que necesito estar con él, fue de paren todo, vamos a hacerle un tributo a mi abuelo con esta canción”.

Por esto dio la instrucción de que pusieran a un doble de su abuelo en el video y de su hija cuando estaba pequeña.

Decidió poner indirectamente esta historia en la que quiso reflejar que gracias a Vicente Fernández está aquí, sabe de mariachi y tiene muchas cosas gratificantes y “muy ricas en la música que es la mejor herencia que me pudo haber pasado”.

