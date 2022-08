Extraños episodios son los que ha vivido la cantante Camila Fernández, hija de “El Potrillo”, a pocos meses de que se cumpla el primer aniversario luctuoso de su abuelo, el desaparecido Vicente Fernández.

La joven reveló que su “tata” le ha dado algunas señales de que sigue cerca de la familia a pesar de su ausencia física, incluso, su hija, Cayetena, ya tuvo un encuentro paranormal con el “Charro de Huentitán”, pues se le apareció a la pequeña mientras se encontraba en su casa.

“Justo hace unos días, va a sonar loquísimo, no sé si me vayan a creer, no me importa; pero la niña vio a la pared, se le llenaron los ojos de emoción y saludó, dio un beso a la pared, y le hizo como un caballo (tronó la boca)”, dijo en un encuentro con los medios de comunicación.

Aunque podría parecer que fue una simple coincidencia, Camila está completamente segura de que se trataba de su abuelo, pues la niña, además, hizo cosas muy específicas como si lo estuviera viendo: “Y a mi Tata pues siempre lo ve a caballo en las fotos, y siempre le decimos que haga como mi Tata; entonces le hizo como caballo y luego hizo ‘ajá’, entonces se me enchinó la piel”, añadió.

Fernández, de 24 años, atribuye este extraño suceso a una inexplicable conexión que la bebé tiene con el intérprete de “Estos celos”, pues aunque, lamentablemente, no pudieron convivir mucho tiempo pareciera que tienen un lazo muy fuerte: “Mi hija lo tiene como muy presente gracias a Dios. Nosotros decimos que ¡qué chistoso!, porque no convivió tanto, pero lo ve y sabe quién es. Si le digo ‘¿quién es Tata?’, lo señala. Tenemos como un bustito de cobre, que fue el que nos regaló en sus 80 años, y lo ve y le da besos y lo abraza como si supiera, está muy chistoso”, agregó.

Para la cantante su familia siempre ha sido lo más importante, por eso, lejos de asustarle le parece que es la manera en la que su abuelo les sigue afirmando que siempre estará con ellos.

mld