Camila deleita a miles de fanáticos la noche del viernes con un concierto que prepararon desde su casa, en donde tocaron varios de sus éxitos musicales durante una hora de transmisión.

En punto de las 20:00 horas Mario Domm y Pablo Hurtado, cada uno desde su respectiva residencia, se conectaron a sus redes sociales y empezaron a cantar el tema “Decidiste dejarme”, con el cual empezaron a recibir miles de mensajes de amor y agradecimiento.

Domm desde un inicio se encontraba un poco desconcertado porque, explicó, era la primera vez que hacía algo así. Sin embargo, lo tomó con humor y a pesar de algunas fallas técnicas en el piano, que sus fanáticos pasaron por desapercibido, pero que al vocalista lo hacían sentir incómodo, el dúo continuó con “Bésame”.

“Siempre pedí en mi vida una puerta que me teletransportara y que me llevara de mi casa al escenario, porque luego ir viajando es muy cansado y se me cumplió, muchas gracias”, dijo el cantante.

El tiempo pasaba y Pablo aprovechó cada momento para estar en contacto con sus seguidores y en varias ocasiones leyó algunos de los comentarios y compartió algunos mensajes de aliento.

“Son tiempos muy extraños y estando en casa nos ha hecho ver las cosas de diferente manera, nosotros ya extrañábamos tocar de esta manera, ha sido muy complicado lograr esto, pero es muy maravilloso tener esta tecnología y lograr esto”, comentó.

“Yo no sé cuando salga de esto voy a salir corriendo a besar y abrazar a la gente”, añadió Mario.

Y así comenzaron a interpretar temas como “Sobreviviendo”, “Aléjate de mí” y “Eres el amor de mi vida”.

“La verdad estando con mi familia no me siento tan solito, debe ser mucho más difícil para muchas personas, creo que el dolor ha de ser escalado y déjame decirte que nosotros somos suertudos”, le dijo Domm a Pablo durante el streaming.

También el cantante aconsejó a una de sus fanáticas que expreso tener ansiedad, y le recomendó hacer meditación debido a que eso fue lo que le ayudó cuando pasó por lo mismo.

“La meditación es asombrosa y si no hubiera tenido ataques de pánico no hubiera descubierto la mediación, si es una medicina que me ha salvado la vida…”, dijo.

Y mientras leían comentarios y cotorreaban entre ellos, provocando carcajadas entre los usuarios de internet, la banda terminó su concierto con “Abrázame” y “Mientes”, esperando volver a repetir la experiencia próximamente.

“Gracias a toda la gente que se conectó y que nos mandó la buena vibra, échenle muchas ganas, todo eso va a pasar y vamos a salir delante de esto”, expresó Pablo.