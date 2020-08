¡Cállense por favor!, dice Chiquis Rivera

"Cállense por favor y déjenme vivir mi pinche vida", es lo que Chiquis Rivera le dice a todos sus detractores, que esta vez la criticaron por lamer unos tenis que le acababan de regalar. De inmediato la comenzaron a dejar comentarios de que era ignorante, que si no tenía miedo de que le volviera a da Covid-19 y el mal ejemplo que daba, pero la cantante respondió que no era tan irresponsable como para hacer eso sin sanitizarlo, que estaba harta que se metieran en su vida y la criticaran como si ella hubiera buscado enfermarse del virus.

Camil se burla de Galilea

Mientras Galilea Montijo presumía un baile sensual en redes sociales, Jaime Camil aprovechó para hacerle una pequeña broma que causó alboroto: “Jaja! La clásica: ‘¡Ya siéntese señora!’”,le dijo Camil haciendo alusión a una burla que se aplica a las mujeres mayores. La broma pareció no molestar a Montijo, quien le respondió entre risas “¡Oh, míralo!”, siguiendo el juego. En el pasado, ambos enfrentaron discusiones por cuestiones de trabajo, pero al parecer ya arreglaron sus diferencias.

Juan Ignacio prefiere por ahora teatro en streaming

Juan Ignacio Aranda dice que no le parece muy buena idea que se reabran los teatros en este momento con sólo 30% de su capacidad aunque, si lo llaman para sumarse a nuevas temporadas de obras como Toc toc, donde él participa, no se negaría a hacerlo, y por ello él seguirá apostando por las transmisiones en vivo que realiza junto a su padre, don Ignacio López Tarso, que les están dando muchas satisfacciones y que, en su opinión, funcionan porque están juntos en un mismo espacio y no cada uno conectado en lugares diferentes.