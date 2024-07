"¡Cállate Ricardo!", el tenso momento que protagonizó Flor Rubio y Ricardo Casares por Irina Baeva

Flor Rubio y Ricardo Casares son compañeros en el programa "Venga la Alegría", juntos dan a conocer las noticias de espectáculos, y aunque generalmente no coinciden sus puntos de vista cada uno respeta la opinión del otro, sin embargo, en la edición de ayer ocurrió algo que está dando de qué hablar en las redes.

Resulta que comentando sobre el tema del momento, la ruptura entre Gabriel Soto e Irina Baeva, Flor Rubio consideró viable que entre la rusa y su ex Emmaanuel Palomares, con quien actúa y se besa en "Aventurera", podría resurgir el amor ahora que ya es una mujer libre.

Ricardo no coincidió con lo dicho por su compañera y al parecer esa postura le molestó a Rubio.

"Donde hubo fuego cenizas quedan" , expresó Flor, a lo que Ricardo Contestó: "No Flor, no me vengas con esas cosas por el amor de Dios, por favor no vendas chismes que no, hace un minuto dijimos que no decimos chismes y ¿tú dices eso?", expresó.

"Pérate, eso no es un chisme...", lo interrumpió Flor, para después callar a Ricardo, lo que causó la sorpresa del conductor.

"¿Cómo, cómo?, nos perdimos, absolutamente nos perdimos, no hay un solo argumento en los chismes de Flor Rubio, yo pinto mi línea, yo doy información", expresó Casares.

Flor Rubio aclaró su postura y dijo:

"Déjenme explicar, lo que dije es que normalmente el dicho dice 'donde hubo fuego cenizas quedan', por eso es que le preguntamos, no porque yo esté anunciando que quedan cenizas de ese amor...".

Para rematar el polémico momento, Ricardo Aagregó: "¿Qué clase de Laura Bozzo eres?"

FLOR RUBIO ALTANERA.

Así cayó esta mañana a Ricardo Casares en Venga la alegría para imponerle su opinión.

¿QUÉ CLASE DE LAURA BOZZO? le dice el conductor.

Bien por no dejarse.

En redes el momento se ha viralizado y las críticas le han caído a la conductora.

"No soporto a Flor Rubio, es pesada, y siempre quiere ser la protagonista, me podrán decir que no vea el programa pero me encanta Ricardo Casares como conductor desde que estaba en Ventaneando", opinó una cibernauta.

