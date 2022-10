Calibre 50 estrena galanes

Los nuevos integrantes de Calibre 50, Ángel y Tony, han sido todo una sorpresa, pues han tenido un pegue que ni ellos mismos esperaban. Las fans los han visto como todos unos galanes y se los han hecho notar a través de las redes sociales, donde se deshacen en piropos. El grupo tenía temor, nos cuentan, de que la salida de Edén Muñoz afectara la relación con su público pero ha resultado, para su fortuna, todo lo contrario con la llegada de sus vocalistas.

Festejan con empapada a Abraham, de Grupo Firme

Pero qué empapada se dio Abraham Luna, segunda voz del Grupo Firme durante el concierto que dio la banda la noche de este sábado en Denver, Colorado, Estados Unidos, en donde sus compañeros le festejaron su cumpleaños. Al cantarle “Las mañanitas” todos le hicieron montón: lo mojaron totalmente, lo llenaron de cerveza y hasta le vaciaron la hielera encima. Vaya manera de celebrar la que tienen los integrantes.



Foto: Instagram



Daniel Giménez Cacho acerca “Bardo” a los votantes

Daniel Giménez Cacho viajó a Londres para participar en reuniones para promover su nuevo filme, “Bardo”, de Alejandro González Iñárritu. Nos dicen que la idea es hacer promoción, proyecciones de la película que estrenará Netflix y encuentros con los votantes de la British Academy of Film and Television Arts, que entrega cada año el premio Bafta en Reino Unido. Algunos integrantes son también votantes de la Academy of Motion Picture Arts and Sciences, que entrega el Oscar, la máxima estatuilla del cine, en Estados Unidos.



Foto: Archivo

mld