La banda Caifanes tomó la decisión de desactivar su cuenta de X, antes Twitter, tras el triunfo presidencial de Donald Trump y que se hiciera oficial el nombramiento de Elon Musk, dueño de dicha red social, como representante de del nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental de Estados Unidos, pero la noticia ha sido considerada, hasta por sus propias y propios fans, como exagerada.

Anoche, a través de su cuenta de X, la banda escribió este post:

"Estamos borrando nuestras cuentas por razones obvias, para localizarnos, vayan a Instagram o a Facebook, muy triste, buenas noches, Twitter, gracias por todo".

Y, si bien, el grupo no precisó cuáles fueron sus motivos, la decisión tiene lugar en el marco de las elecciones a la presidencia de Estados Unidos, en que el candidato del Partido Republicano salió triunfador.

Lee también: Con Caifanes y Duncan Dhu, Vive Latino trae de vuelta el rock de los ochenta

Desde que se supo que Trump volvería a la presidencia, luego de su primera gestión (2017 - 2021), son muchas las figuras del medio artístico que han optado por abandonar la red social, debido a la estrecha relación que existe entre el presidente electo y Elon Musk.

El argumento principal de líderes de opinión, famosos, medios de comunicación y estadounidenses es que X ya no podrá fungir como una herramienta de transparencia y libre expresión, pues se está convirtiendo en una plataforma que incita al odio.

Sin embargo, la decisión tomada por la banda, conformada por Saúl Hernández, Alfonso André y Diego Herrera, generó sorpresa en sus seguidores y en usuarios de redes sociales, de forma general, pues creen que se trató de una medida desmesurada.

Hay también quienes los señalan como incongruentes, pues las futuras fechas que ofrecerán en Estados Unidos no las cancelaran, como lo hicieron con su cuenta de X.

En los comentarios se puede leer la inconformidad de hasta sus propios fans, que los acusan de politizar su música, cuando su ideología debería quedar separada del terreno de la difusión de su proyecto.

Lee también: Metallica muestra su admiración a Caifanes, reversiona "La negra tomasa" en el Estadio GNP

"Zurdos ridículos".

"Qué delicados salieron los sexagenarios de Caifanes".

"A mí Caifanes y Jaguares me gustaba, pero ver que el grupo que decía "afuera tú no existes, sólo adentro" hace berrinche por Trump, un presidente que ganó en otro país... no mamen".

"Trump y Musk ni enterados, ni han de saber qué es Caifanes".

"Muy indignados los Caifanes por el triunfo de Trump, pero no los veo cancelando las fechas en Estados Unidos".

"La hipocresía de los artistas zurdos que cobran con la derecha, pinches Caifanes mamones, si en verdad tuvieran principios, cancelarían su gira por USA".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc