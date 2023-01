“BZRP Music Session #53” y otras canciones de la venganza

Desde la semana pasada, Shakira ha estado en boca de todos, luego del lanzamiento de su más reciente canción titulada “BZRP Music Session #53”, que grabó en colaboración con el argentino Bizarrap.

Mientras que algunos defienden a la colombiana por la manera en la que aborda su separación del padre de sus hijos —el futbolista catalán Gerard Piqué—, a través de la letra de la canción, hay otros a quienes les ha parecido exagerada la forma en la que ha hecho catarsis sobre su relación, criticando la composición, pues hace alusión de manera explícita al exjugador del Barça y a su más reciente conquista, la joven de 23 años, Clara Chía.

Esta no es la primera vez que la cantante se encuentra en el ojo del huracán por las letras de sus canciones. Aunque ahora a Piqué le dedica una canción de desamor y despecho, al inicio de su relación fue lo contrario, pues le escribió varias letras de amor, como “Loca”, “Me enamoré” o “23”.

Como sea, Shakira no ha dejado a nadie indiferente y en estos días se ha convertido en tendencia a nivel mundial.

Shakira. Foto: YouTube

“Flowers”, de Miley Cyrus

La semana pasada quien también hizo su regreso a la música fue Miley Cyrus, quien justo para el día del cumpleaños de su exesposo, Liam Hemsworth, lanzó la canción “Flowers”.

Como si se hubiera puesto de acuerdo con Shakira, Miley utilizó su música para lanzarle unos cuantos dardos a su expareja, a modo de venganza, a través de la letra de la canción en la que se pueden leer frases como: “No quería dejarte, no quería mentir, comencé a llorar, pero luego recordé. Yo me puedo comprar flores”.

Otra frase significativa es la que dice: “Yo me puedo amar mejor de lo que tú puedes”, dejando en claro que ha sanado las heridas del pasado.

Liam y Miley formaron una de las parejas juveniles más populares del medio de espectáculo. Mantuvieron una relación intermitente por casi una década, tiempo en el que se comprometieron y terminaron su noviazgo. Después, llegó la reconciliación y la boda, en 2018. Para el siguiente año, solicitaron el divorcio.



Miley Cyrus. Foto: YouTube

“29”, de Demi Lovato

En agosto del año pasado, Demi Lovato regresó a la escena musical con el disco Holy Fvck, del que se desprende la canción “29”. Desde que se filtró la melodía, los seguidores de la exactriz de Disney concluyeron que estaba dedicada a Wilmer Valderrama, quien fuera pareja de Lovato cuando ella tenía 17 años y él 29.

Lovato se sincera sobre el noviazgo que tuvo con el actor de cine y televisión, al que califica más de una relación más paternal, que de un amorío.

“Yo pensaba que era un sueño de adolescente, sólo una fantasía. ¿Pero era la tuya o la mía? Diecisiete, veintinueve”, canta Demi en la canción.

Directa, Demi también hace referencia a la nueva pareja de Wilmer, quien también, resulta, es mucho más chica que él —como le pasó a ella—, por lo que lo califica de “tremendo coleccionador”, al insinuar que le gustan las novias mucho más jóvenes de edad que la que tiene él.

“Sí, tú le llevas 12 años a ella. Quizás eso ahora no importe, pero yo lo entiendo jodidamente mejor, ahora porque tengo finalmente 29”.



Miley Cyrus. Foto: YouTube

“Drivers license”, de Olivia Rodrigo

En enero de 2021 Olivia Rodrigo lanzó “Driver’s license”. Desde su debut se colocó en la primera posición del ranking del Billboard Hot 100.

La letra no pasó desapercibida, en especial, entre los seguidores de Rodrigo, quienes de inmediato la relacionaron con el noviazgo que tuvo la joven con su compañero de reparto Joshua Basset. Ambos se conocieron cuando filmaron High school musical: the musical: the series.

De acuerdo con los medios, la pareja terminó por causas del Covid-19, cuando se implementó la cuarentena en prácticamente todo el mundo y se obligó el encierro inmediato. Joshua encontró refugio de inmediato con la también actriz Sabrina Carpenter, con quien inició una relación.

Para Olivia representó un gran golpe, así que, a modo de catarsis, escribió la canción dedicándole algunas líneas a su ex y a su nueva pareja.



Olivia Rodrigo. Foto: YouTube

“When you're gone”, Shawn Mendes

Los hombres también dedican canciones y no lo niegan, tal es el caso de Shawn Mendes, quien públicamente confesó que su éxito “When you’re gone” estuvo inspirado en su separación de la cantante Camila Cabello.

Mantuvieron una relación por dos años, hasta noviembre de 2021, cuando ambos anunciaron que, de común acuerdo, daban por terminado su noviazgo.

“Hemos decidido terminar nuestra relación romántica, pero nuestro amor mutuo como humanos es más fuerte que nunca”, compartieron los dos en sus redes sociales.

Ambos tomaron caminos personales y profesionales por separado. Cada uno se enfocó en su totalidad en sus respectivas carreras musicales.

Durante el duelo de la separación, Shawn lanzó “When you’re gone”, tema que, reveló, fue escrita después de terminar su relación con Cabello.



Shawn Mendes. Foto: YouTube

“Forgiven myself”, de Sam Smith

El británico ha utilizado la música como medio para compartir su estado de ánimo. Casi todos sus discos y canciones reflejan el momento en el que él se encuentra, y su situación sentimental.

Sam Smith ha confesado en más de una ocasión que una o varias de las letras de su música está inspirada en sus relaciones, amores y rupturas, tal como lo expresó en la canción “Forgiven myself”, del álbum Love goes.

Según declaró en entrevista, la melodía nació luego de dar por terminada la relación con el joven actor Brandon Flynn, quien saltó a la fama al participar en la serie de Netflix 13 reasons why.

Ambos famosos mantuvieron un noviazgo de menos de un año, pero al parecer fue intenso y muy significativo para el cantante inglés, pues en la letra deja entrever que le duele la ausencia del joven intérprete.

“¿Piensas en mí cuando estás solo en California? Es un lugar solitario en el mejor de los casos, Dios lo sabe, no te mentiré, podría haberte dado más, pero la vida se aceleró, las cosas buenas ya no duran. De vez en cuando te cruzas por mi mente, me lleva de vuelta a un tiempo más dulce, pero lo dejo ir, te dejo ir”, reza el inicio de la letra de la canción de Smith.

Cuando ambos concluyeron su noviazgo, Sam eliminó de redes sociales todas las imágenes que tenía junto a Brandon. Desde entonces, Smith ha estado soltero, hasta la fecha.