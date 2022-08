Bullying y su resguardo en la música, lo que reveló Ricardo Montaner a Yordi Rosado sobre sus orígenes

Uno de los cantantes que ha sabido mantenerse en el gusto y cariño del público hispanohablante ha sido el intérprete Ricardo Montaner, quien en entrevista con Yordi Rosado reveló su origen humilde y todo lo que tuvo que atravesar antes de llegar al éxito en la vida artística.

El argentino recordó en principio el lugar reducido donde vivió junto a sus padres y su hermana, dónde en un solo cuarto dormían los cuatro integrantes de su familia, y frente al cuarto donde dormían se encontraba una también reducida cocina.

"Había en el centro, una mesa y cuando venían invitados los recibiamos en esa mesa la mesa del comedor que pegaba con los pies de la cama de mi mamá y mi papá. Era un solo cuarto en donde todo pasaba, recuerdo que me levantaba en las noches para abrazar a mis padres pero me regresaban a mi cama hasta que me resignaba", recordó en entrevista con Yordi Rosado.

Asimismo el cantante que participó como coach en "La voz México" recordó que para ganarse la vida vendía dulces de leche, o bien alfajores en una plaza donde le ofrecía a los padres de familia que acudían con sus hijos al colegio.

El sueño de ser músico lo traía en el ADN cuando desde niño pidió su primera guitarra, sin saber que la música, años después lo levantaría de haber sufrido bullying por parte de sus compañeros de escuela.

“No era un muchacho muy feliz. Me hacían bullying en la escuela. Fueron años muy difíciles. Empecé a cambiar y me volví muy serio y me sentía el chamo más feo del mundo; comencé a engordar y me llamaban chanchito” reveló Montaner.

Pero la música lo salvó cuando su padre con menos limitaciones por haber obtenido un mejor trabajo fuera de Argentina pudo sacar a crédito una batería que levantaría la moral del cantante.

“Mi papá me sacó a crédito una batería, entré a una banda de rock y tocábamos los domingos en la iglesia. La batería era mi lugar en donde yo me sentía seguro ya que nadie podía verme, pero un día el vocalista le dio paperas y me tocó a mi cantar. En la segunda canción miré a la gente y vi que había dos muchachas que me sonreían. De ahí en adelante todo cambió para bien y me sentí más confiado y más lindo; la música te embellece.”, aseguró el intérprete.

Actualmente Ricardo cuenta con más de 6 millones de escuchas mensuales en la plataforma de Streaming musical Spotify, y recientemente estrenó su nuevo disco titulado "Tango" cómo el baile y la música típica de su país de origen, Argentina.



