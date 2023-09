Bruno Bichir regresa al set en “Tiempos furiosos”

Tal y como lo hizo en Crónica de un desayuno hace 24 años, al lado de Eduardo Palomo, Bruno Bichir volverá a trabajar con el destacado director mexicano Benjamín Cann

El actor compartió a EL UNIVERSAL que acaban de terminar de filmar una película que funciona como continuación de aquella cinta del año 2000, que ganó dos premios Ariel y uno más en un foro de Berlín.

Bruno interpretó a Marcos, uno de los involucrados en el drama alrededor de Pedro, un padre ausente que decide volver con su familia ante la negativa de los hijos.

“Es una película que nos debíamos hace 30 años y hoy por azares del destino se dio”, dijo Bichir.

“El proyecto no se dejó, lo intentamos mucho, bueno, lo habíamos intentado cada año sin lograrlo hasta que hubo un momento en que ya nos quedaba lejana la historia y dijimos ‘ya no’”, recuerda.

Sin embargo, en cuanto las condiciones de trabajo para ambos se dieron, decidieron cumplir la realización de la historia como una promesa.

Fue hace dos años, durante la pandemia, que Bruno terminó un trabajo y sabía que Benjamín estaba por terminar otro, así que lo abordó: “Le dije ‘ahora que los dos vamos a terminar ¿no te gustaría hacer esa película que nos debemos?’ y Benjamín se puso loco y en tres días me mandó una propuesta de guión, porque ya ambos habíamos hecho muchísimas (versiones), entonces me mandó una última y dije ‘¡wow! no es posible, o sea esta es la versión’ y es la que filmamos”.

La rodaron en México durante nueve días, “es un reparto muy chiquito”, detalla Bichir.

En Crónica de un desayuno compartió con grandes actores como María Rojo y su hermano Odiseo Bichir. La trama que estaba basada en una obra de Jesús González Dávila. Ahora el nombre de la nueva cinta es Tiempos furiosos y está basada en un texto del mismo autor.

“Es de alguna forma una continuación creativa (de Crónica de un desayuno) aunque no tiene nada que ver estilísticamente, era un pendiente entre Benjamín y yo que confiamos en que nos haya quedado bien”, expresó Bruno.

“A González Dávila lo admiro y admiré en vida, hace muchos años que nos dejó, pero yo siempre he sido fan de su trabajo desde que conocí sus textos, me parece maravilloso y espero todavía hacer otros proyectos de su pluma”, agregó.

La cinta está ahora en proceso de subtitulaje y están proyectando que para los últimos meses del año arranque en festivales nacionales e internacionales.

“Ojalá que llegue a salas (de cine), eso nos haría muy felices, que tuviera la ruta que cualquier película para que todo el mundo la vea, eso es lo que más importa y cuando termine su vida en todas sus ventanas estoy seguro de que la vamos a abrir en un formato (virtual) gratis”, afirmó el actor, quien acaba de estrenar junto a Ana Claudia Talancón Viaje todo robado.