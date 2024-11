La maternidad suele estar relacionada con conceptos agradables, con experiencias como el amor y la felicidad que trae un bebé, pero no es lo único que se experimenta.

Hay madres que sacrifican su realización personal, proyectos de vida y hasta su estabilidad emocional, llegando a descuidar su salud, horas de sueño, su alimentación y hasta pueden sufrir depresión en silencio, sin contárselo a nadie.

Así lo ve la directora Elizabeth Sankey, quien vivió en carne propia algo similar y que ahora comparte su sentir en el documental, que estrena hoy en Mubi.

La cinta expone los problemas de salud en Reino Unido. Fotos: de mUBI

“Me pareció increíble que todavía hay un estigma enorme que sigue pesando sobre las madres que admiten que necesitan ayuda, y creo que una buena forma de empezar a cambiar es visibilizarlo.

“Ser madre no siempre es sólo una experiencia hermosa, también se atraviesan momentos complicados y hay que verlos para empatizar con ellos, no juzgarlos”, cuenta.

A partir de este pensamiento es que la directora decidió hacer su documental Brujas (Witches) y comenzar a mostrar que una etapa normal de ser madre puede implicar no sentirse enteramente bien; un problema de salud real en su país, Reino Unido.

“Creo que el documental también está basado en una cierta urgencia de mostrar la realidad que viven las mujeres en Reino Unido. Las tasas de suicidio en el periodo perinatal (semana 28 de gestación a siete días después de vida fuera del útero) están aumentando; es la principal causa de muerte en mujeres en esa etapa”, lamenta.

Para mostrarlo, decidió analizar dos aspectos de la estigmatización de las mujeres. Por una parte, a madres que han vivido problemas emocionales posparto como depresión y hasta psicosis.

“En casi todas las entrevistas mencionan haber perdido a alguien debido a estas enfermedades. Por eso la importancia de mostrar las problemáticas de esta experiencia de vida por las complicaciones que puede traer consigo”.

Desde el mismo título de su documental, Elizabeth decidió abordar así la estigmatización de las mujeres como brujas, tal y como en los siglos XVI y XVII, cuando las mujeres que tenían estos problemas eran juzgadas por sus problemas emocionales.

“La sociedad ha reprimido a las mujeres a lo largo de los años, me pareció una buena idea mostrar cómo estos problemas han sido llevados al extremo de enjuiciar a las mujeres. Decidí retratarlo para llevar al espectador a esos tiempos en los que se consideraba brujería tener ciertos padecimientos, así podían empatizar mucho más con los problemas de salud actuales en las mujeres”, señala Elizabeth.

El filme contiene los testimonios de 11 mujeres, entre madres y especialistas. Fotos: de mUBI

Se adentra al tema

Elizabeth se dio a la tarea de analizar más de 200 películas de terror para mostrar con clips los paralelismos que existen entre la realidad y esos personajes ficticios. Fue así que decidió apoyarse en películas modernas como La bruja, de Robert Eggers de 2015, hasta grandes clásicos como Suspira de Darío Argento y estrenada en 1977.

“Antes de hacer la película era fan del terror pero no tanto como ahora. Antes me parecían muy aterradoras; si veía una película de terror en la noche tenía que despertar a mi esposo para que me acompañara al baño. Pero después de mi enfermedad (depresión) nada me asusta”, cuenta.

“Todo el proceso tomó mucho tiempo, ya que no tenía equipo; lo hice sola, edité la película y recopilé todos los clips. Fue un trabajo de amor y muy terapéutico ver esas películas y a esas mujeres, me ayudó a sanar junto a la producción de este documental”, añade.

Además de ser la directora, la entrevistadora de las mujeres que comparten sus testimonios, y la editora, la propia Elizabeth, es también la narradora de esta historia, que en el fondo retrata su propia experiencia posparto.

“Ya había escrito artículos y publicado sobre esto en redes sociales. Sentí que era una oportunidad para contar mi historia a mi manera. Además, estaba pidiendo a otras mujeres que compartieran sus experiencias, así que hubiera sido injusto no hacerlo yo misma. También supe que era una oportunidad única de mostrar lo que se siente pasar por una crisis psiquiátrica y salir de ella”, remarca.