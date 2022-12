Bruce Willis y el fuerte accidente que le habría le cambiado la vida

Bruce Willis sufrió un accidente laboral hace 20 años, todo un proceso legal hay detrás de ese lamentable acontecimiento que ahora se ha sacado a colación tras conocerse que el actor de 67 años se retira de la actuación por la afasia que padece, un trastorno neurológico que puede generar dificultades en la expresión o en la comprensión.

El diario "The Sun" publicó que la enfermedad de Willis podría haberse desatado o agravado tras lo que le ocurrió en el año 2002 durante el rodaje de la película "Tears of the sun".

Hay un registro de que en 2004 el actor presentó una demanda contra la productora Revolution Studios, alegando que había "sufrido importantes lesiones mentales y físicas" al ser golpeado en la frente por un proyectil en el set de grabación.

De acuerdo a Deseret News –un sitio que siguió la historia de la demanda en su momento–, Willis alegó que el proyectil había sido detonado por el equipo de efectos especiales de la película como parte de una explosión pirotécnica mientras filmaban, pero algo salió mal.

En dichos documentos judiciales, el actor afirmó que, a causa de esto, había "soportado un dolor y un sufrimiento mental, físico y emocional extremos".

¿Qué pedía dicha demanda?

La demanda no pedía compensación monetaria por lo ocurrido, y según "The Guardian", la resolución legal del conflicto no está clara, ya que un amigo cercano al actor declaró que ese incidente podría estar relacionado con su diagnóstico actual de afasia.

Esta fuente dijo a "The Sun" que los cambios en la conducta del actor comenzaron a ser notorios al menos hace cinco años cuando, por ejemplo, necesitaba ayuda con los cables cuando usaba auriculares en una grabación.

"Todos los que lo conocíamos nos dábamos cuenta de que algo no andaba bien, solo que no sabíamos el diagnóstico exacto, nada más que algo cognitivamente iba mal y eso no era un secreto. Igualmente, este diagnóstico específico y el hecho de que no fuera a actuar nunca más fue sorprendente para todos", agregó.

En caso de que esto fuera cierto, Bruce Willis podría haber estado lidiando con problemas durante mucho más tiempo del que se creía.

En marzo, trascendió que cineastas que habían colaborado con Willis dijeron a "Los Angeles Times" que su declive había sido evidente desde hace algún tiempo.

Algunos de los directores con los que habló el periódico describieron momentos preocupantes durante el rodaje en los que el actor de "El protegido" parecía no estar plenamente consciente de su entorno y tenía problemas con sus líneas, incluso cuando los productores ordenaron que se acortara el guión para adaptarlo.

El director Mike Burns, que dirigió "Fuera de la justicia", dijo que rápidamente vio que la estrella de "Luz de luna" estaba teniendo problemas.

"Después del primer día de trabajo con Bruce, pude verlo de primera mano y me di cuenta de que había un problema mayor en juego y de por qué me habían pedido que acortara sus líneas", dijo Burns, según el Times.

Jesse Johnson, director de la película de bajo presupuesto "White Elephant", dijo que el Willis que conoció cuando comenzó el rodaje el año pasado era una persona diferente del hombre con el que había trabajado décadas atrás.

"Estaba claro que no era el Bruce que yo recordaba", reconoció Johnson.



