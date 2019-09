Bromas y memes para Bárbara de Regil y sus tacos

La fiebre por Bárbara de Regil —y su dieta y cuerpazo— sigue con todo en redes sociales y ahora sus fans se han desbordado en memes en los que muestran que es tan disciplinada que se ejercita hasta cuando duerme. Sus seguidores han compartido decenas de imágenes en las que se ve un cuerpo en plancha haciendo trabajo de abdomen con el texto: “Así duerme Bárbara de Regil”. También hay quien se ha disculpado con la actriz por no ser tan disciplinados como ella. “Te fallé este puente”, le han escrito.

Legarreta no quiere darle más juego a Adame.

Andrea Legarreta deja claro que no desea darle más juego a Alfredo Adame, a quien le filtraron unos comentarios negativos en torno a la conductora; cuando alguien le pregunta sobre el caso, sus asistentes apresuran la entrevista y con una sonrisa, Andrea se aleja no sin antes agradecer las atenciones que tienen con ella. La conductora del programa Hoy sabe que no puede caer en más chismes.

Damayanti Quintanar lamenta maltrato por ser diferente.

Damayanti Quintanar lucirá delgada para su protagónico en La muchacha que limpia, producción de Space, pero justo ahora que recuperó su figura recuerda que cuando subió casi 20 kilos para la serie El secreto de Selena sufrió de malos tratos. “Yo sentía cómo la gente me trataba diferente por verme diferente: más llenita, por no ser la guapa, la flaca”, comparte. “Es diferente el trato de la sociedad y es totalmente inconsciente, ni siquiera es que se den cuenta y lo hagan por hacerte sentir mal, simplemente hay un trato distinto”, lamenta.