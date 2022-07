Britney Spears comparte nueva versión de “Baby One More Time” con su voz real

Después de años de mantenerse lejos de los escenarios y de la música, Britney Spears volvió a cantar. Sin una pista de fondo, sin vestuarios espectaculares y usando como escenografía sólo la lavandería de su casa, la llamada “Princesa del Pop” por fin escuchó a sus fans e interpretó para ellos uno de sus temas más icónicos, su primer sencillo, “Baby One More Time”.

El momento quedó grabado en un par de videos que Spears compartió en sus redessociales, mismos que sorprendieron a sus casi 42 millones de seguidores, pues además de escuchar una versión completamente diferente a la que se hiciera famosa en la década de los 90, también pudieron oír, por primera vez, la voz real de la cantante.

A lo largo de su carrera, Britney se ha caracterizado por tener un estilo muy peculiar para cantar, con un tono muy agudo, dulce y que sonaba bastante nasal; algo que fue sumamente criticado, pues muchos aseguraron que no tenía un gran talento para ser considerada como una estrella. Sin embargo, ahora ha dejado claro que si hay algo que le sobra es voz y mostró un estilo de cantar mucho más maduro y una potencia vocal que nadie le conocía.

“Esta soy yo ayer lavandoy separando ropa. Hace muchísimo tiempo que no comparto mi voz, tal vez demasiado y aquí estoy, jugando en mi casa, con una versión diferente de “Baby”, escribió al pie de su publicación.

Pero este inesperado, y breve, regreso a la música también trajo duros recuerdos a la intérprete, pues reveló que esta misma versión la presentó hace un par de años a su familia, con la intención de lanzarla formalmente mientras se encontraba bajo la tutela de su padre; pero todos rompieron sus ilusiones al decirle que era horrible y se negaron a dejarla grabar.

“He pedido lo que quería durante 14 años, una versión diferente de “Baby”, pero el EQUIPO dijo NO y lo que me ofrecieron fue una versión de cinco minutos en donde cuatro niñas, mi hermana incluida, cantaban y bailaban un remix de cuatro canciones”, agregó.

Britney explicó que se fue un momento muy duro para ella, pues la hicieron sentir como si no valiera nada, ni como artista ni como persona: “Me lo arruinaron, me avergonzaron y me hicieron sentir absolutamente nada”.

Tras mucho trabajo de por medio, la cantante aseguró que decidió sacar su nuevo sonido a la luz, simplemente porque ama su profesión, no importa lo que opinen de ella.

Comparto esto porque soy consciente de mi amor y pasión por cantar. Seguro que ustedes, músicos avanzados, piensan que es horrible, bueno cuando soy mala, soy mejor”.

Las reacciones por parte de sus fans fueron únicas y no sólo expresaron su felicidad por oírla cantar, también aseguraron que es lo mejor que ha hecho en su carrera y elogiaron la manera en la suena en realidad.

