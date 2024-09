El comportamiento de Briggitte Bozzo, dentro de "La casa de los famosos", ha dado de qué hablar en los últimos días, pues a pesar de que era una de las favoritas del público, perfilándose como posible ganadora del reality, pero desde que se ha acercado al team "Tierra" ha producido el disgusto de sus seguidores, quienes piensan que no sólo está traicionando al equipo "Mar", sino también a Gala Montes, pues se ha mostrado muy cercana a Agustín Fernández.

Con la llegada de la séptima semana, dentro de la casa, las tensiones crecen, pues a pesar de que Adrián Marcelo ya se fue de "LCDLF", lo que produjo el alivio de las y los habitantes, hay alianzas que parecieran estar apunto de quebrarse.

Nos referimos a la gran unión que han mostrado "las chicas superponedoras", como se hacen llamar Karime Pindter, Gala Montes y Briggite Bozzo; integrantes de "Mar".

Pese a que, en las últimas semanas, las chicas de la casa se han unido mucho, desde hace unos días Briggitte comenzó a alejarse de ellas y, en cambio, se acercó a algunos integrantes de "Tierra", como Sian Chiong, Agustín Fernández y Ricardo Peralta.

La joven actriz ha mostrado interés y algunos coqueteos con Chiong, a pesar de que en semanas pasadas mostró desesperación por la forma en que el actor cubano la tocaba.

Ahora, la relación entre ellos ha mejorado, a tal grado que pasan gran parte del día juntos, motivo por el que Karime considera que los sentimientos que están experimentando uno por el otro son reales, y no sólo una estrategia para generar contenido dentro de la casa.

Briggitte también ha mostrado que su trato con Agustín ha mejorado, luego de que tuvieran algunos roces y diferencias cuando inició el reality, y el pasado lunes subió a la suite junto al argentino.

Fernández eligió a Bozzo debido a que era la única habitante que todavía no conocía la suite, por lo que mostró gran emoción al percatarse de lo que está equipada.

Más tarde, compartieron el jacuzzi y, antes de dormir, Briggitte le dio un beso en la mejilla a "Agus", aunque en redes sociales hay quienes aseguran que, en realidad, fue un beso en la boca.

Todo esto aconteció la misma noche en que Adrián Marcelo abandonó la casa y mientras Gala Montes sufría un ataque de ansiedad por lo ocurrido, situación por la que el pública está condenando a Briggitte y su indiferencia ante lo que pasó.

Al día siguiente, visiblemente preocupada, "Bri" le extendió sus disculpas a Gala, por no apoyarla cuando se enfrentó a Adrián Marcelo:

"Yo te pido una disculpa, Gala. Ayer me shockeé mucho, yo sé que, tal vez, esperes mucho más de mí, como tu hermana menor, porque tú me has defendido muchas veces".

Sin embargo, durante la noche, nuevamente en la suite, ahora en la compañía de Ricardo Peralta y Agustín, los tres jugaron a colocarle crema batida en los pezones del argentino, para luego comerlo y, mientras jugaban, Bozzo optó por morder uno de los pezones de su compañero, permaneciendo así por varios segundos, lo que no ha sido bien visto por sus seguidores, pues creen que, si Gala se enterase, no estaría de acuerdo con su comportamiento, ya que ella se siente atraída por Fernández, con quien se ha besado en varias ocasiones.

