Brendan Fraser habla de los retos a los que se enfrentó en "The Whale"

“The Whale” la película de Darren Aronofsky, donde Brendan Fraser lucirá irreconocible se estrenará en el Festival de Cine de Venecia, evento en donde se dieron cita el cineasta y el actor, revelando algunos de los retos a los que se enfrentaron durante la filmación, pues Fraser aseguró que tuvo que idear una nueva forma de moverse, ya que interpreta a un hombre que pesa más de 270 kilos.

Brendan Fraser, exitoso actor de Hollywood de los noventa y principios de los 2000, desapareció de la gran pantalla por largo tiempo y aunque, desde hace un tiempo, volvió a aparecer en algunas películas, su papel en “The Whale” como Charlie supone su gran regreso a la industria del cine.

Durante una conferencia de prensa del festival, el actor de 53 años, habló sobre el reto que significó interpretar a Charlie, un profesor de inglés que imparte clases virtualmente con la cámara apagada, el cual tiene un padecimiento de obesidad muy severo, pues luego de varios años se ha hecho acreedor de un peso que rebasa los 270 kilos.

Lee también: Loreto Peralta, la niña de "No se aceptan devoluciones", dedica mensaje a Eugenio Derbez

Y aunque Brendan no se sometió a ninguna dieta para aumentar de peso, sino que fue caracterizado con un traje protésico; a su vez, la producción hizo uso de efectos especiales para que el actor adoptara la imagen más fidedigna posible de una persona con sobrepeso, tuvo que aprender a caminar de una nueva forma por la dificultad que le produjo cargar las prótesis que fueron adheridas a su cuerpo.



Darren Aronofsky y Brendan Fraser en el Festival de Cine de Venecia. Foto: AP

“Desarrollé músculos que no sabía que tenía”, dimensionó el actor al hablar del esfuerzo no sólo actoral, sino físico al que se sometió: “Incluso sentí una sensación de vértigo al final del día cuando me quitaron todos los aparatos”. Todo esto le hizo percatarse de que las personas que padecen una enfermedad metabólica, como la obesidad o el sobrepeso, requieren de mucha fortaleza para atravesar dicha condición.

“Me dio aprecio por aquellos cuyos cuerpos que son similares. Necesitas ser una persona increíblemente fuerte, mental y físicamente, para habitar ese ser físico”, profundizó.

Por su parte, Darren Aronofsky fue cuestionado acerca del por qué había elegido a un actor al que tuvo que caracterizar y no a un intérprete que se acercará más a las exigencias físicas del papel, a lo que el director respondió que realizar “The Whale” le costó 10 años, pues mientras concebía esta historia como potencial para llevar a la gran pantalla, hallar a un intérprete que conectara con el papel de Charlie fue lo más difícil.

Pero este impedimento cambió cuando el cineasta vio “George de la jungla” y “Dioses y monstruos”, dos películas protagonizadas por Fraser, fue así que pensó que su personalidad podría empatar con las necesidades interpretativas que requería su personaje en de “The Whale”, por lo que le pidió que se conocieran; cuando llegó ese momento, la conexión entre el actor y el papel le pareció que sólo aumentaba cada vez más.

Lee también: El triste final del niño actor que triunfó con Garibaldi y que trabajó con Ignacio López Tarso

Esta impresión también se apoderó de Brendan, quien dijo que consideraba que Charlie era el papel con la mayor fortaleza y más heórico que ha interpretado a lo largo de su carrera: “De lejos, creo que Charlie es el hombre más heroico que he interpretado porque su superpoder es ver lo bueno en los demás y sacarlo a relucir en él", compartió.

(Con información de "Variety")