Bomba musical de Shakira contra Piqué y pleito de Niurka en vivo, entre lo más leído de la semana

El lanzamiento de la canción "Shakira: Bzrp session Vol. 53", sin duda fue el principal evento de la segunda semana del 2023.

Con la canción la colombiana y el argentino, se situaron dos días después del lanzamiento en el número 1 del Top 50 Global de Spotify siendo la canción más reproducida, esto gracias a todas las referencias que Shakira lanzó a su expareja Gerard Piqué tras su ruptura en junio de 2022.

Posteriormente Piqué no tuvo empacho en responder a los señalamientos de Shakira en su canción e incluso anunció una colaboración con la marca de relojes que la artista menciona en su tema; Clara Chía, la nueva novia de Piqué que también es mencinada en la canción no la está pasando nada bien.

Adiós a Lisa Marie Presley

Lisa Marie Presley, quien días antes había estado presente en la ceremonia de los Globos de Oro, falleció a los 54 años de edad de un paro cardíaco similar al que sufriera su padre Elvis Presley a la edad de 42, cuando Marie tenía tan solo 4 años de edad. La vida de Marie estuvo marcada también por el consumo de opioides como lo hacía Elvis, los matrimonios fallidos y excéntricos, por ejemplo el que mantuvo Michael Jackson, lleno de suspicacias, o también su relación amorosa con Nicolas Cage.

Derbez y su relación oculta

La actriz que participara en el programa "Chiquilladas", Claudia Ivette, reveló un romance que mantuvo con Eugenio Derbez en una entrevista con Poncho Martínez a través de su canal de Youtube. El ahora productor y director mexicano, no se ha pronunciado al respecto, el romance habría ocurrido cuando ella era menor de edad.

Niurka explota en vivo

Niurka se molestó con la grafóloga del programa matutino "Hoy" debido a que aseguró que la cubana era solo un personaje, lo cual no agradó para nada a Niurka, quien molesta, decidió ignorarla e incluso insultarla.

"Eso que tú haces de adivinar el cuerpo", opinó Niurka sobre la habilidad de Maryfer, a lo que Centeno respondió: "no es adivinar el cuerpo, es lenguaje corporal", le respondió a Niurka, quien a su estilo prácticamente no dejó hablar a la especialista.

Maya Nazor y la pensión de Santa Fe Klan

Maya Nazor quien recientemente se separó del rapero guanajuatense Santa Fe Klan, luego de tener un hijo con él, aseguró que ella no pidió pensión a su ex, y aclaró que si él quiere darle a su hijo Luka, está bien, pero ella no quiere ni necesita de su dinero.

"Yo no le estoy pidiendo dinero a nadie gente, déjenme en paz y dejen de meterse con mi hijo ya basta" compartió Maya en su cuenta oficial de Instagram en el marco de su cumpleaños número 24.

