La banda colombiana Bomba Estéreo, trajo al Zócalo de la Ciudad de México el color, el sonido y baile de su tierra, para rendir un homenaje al género femenino, con un concierto que formó parte de las actividades de la campaña 16 Días de Activismo Contra la Violencia de Género.

El show comenzó unos minutos después de las 19 horas, con lo que al parecer era una ceremonia para limpiar energías, con sahumerios y trajes fantásticos por parte de dos bailarines, entonces subió al escenario Li Saumet portando un colorido vestuario, con luces neón por todos lados, incluyendo sus lentes y peinado.

Entonces Li Saumet, Simón Mejía, Pacho Carnaval y José Castillo, arrancaron su concierto con Algo está cambiando, la cual sonó fuertemente en el Zócalo, el escenario más importante de la ciudad; el cual lucía a medio llenar en ese momento y por esto vendedores de papas, cacahuetes, dulces, tlayudas y hasta gorritas navideñas, podían andar entre la gente ofreciendo Sus productos.

“Hay momentos en la vida que tenemos un dolor, duele y duele, hasta que llega el día en que ya no duele más”, expresó la vocalista de Bomba Estéreo antes de interpretar Me duele, cuyo pegajoso ritmo hacía que algunas personas bailaran suavemente sin moverse de su sitio.

La voz de la agrupación explicó que había llegado el momento de una canción de amor, y para eso había invitado a alguien especial, y acto seguido invitó al escenario a la cantautora mexicana Silvana Estrada.

“Celebrando el amor y la energía femenina”, dijo Li para después cantar juntas Somos dos.

Bomba Estéreo se presentó en la plancha del Zócalo Capitalino. Foto: Francisco Rodríguez

Después dijo que tenía otra invitada y presentó a la cantaora española María José Llergo. Cuando Li preguntó si se sabían la canción, las primeras notas de To my love, su gran éxito, sonaron y la gente gritó, indicando que por supuesto sí sabía la letra y no dudaron en cantarla.

Li quiso compartir una anecdota sobre cómo nació la inspiración para el tema Las chicas, una historia que viene muy ad hoc con la campaña por la cual se hizo el concierto; recordó que durante un festival escolar de su hijo, vio a una niña bailar y lo estaba haciendo de una manera tan gozosa, que decidió inmortalizar el momento con esta canción de empoderamiento femenino.

Le siguieron las canciones Tierra, Fiesta y Fuego, antes de que Li Saumet comentará que le había escrito a una canción a su niña interior, a la que le decían qué hacer, cómo vestirse y comportarse.

“Es para todo las niñas del mundo y de México, para que nunca dejen de ser ellas mismas; a mí las críticas ya no me importan, porque ¡así soy yo!”, expresó la líder de Bomba Estéreo antes de cantar Soy yo, que es casi un himno para las mujeres.

“Esta noche es muy importante, porque hemos querido rendir un homenaje a la energía femenina. Estamos muy desbalanzeados en este planeta necesitamos energía femenina, necesitamos cuidarla y eso depende de todos nosotros”, y al terminar de decir esto, Li subió al escenario al Mariachi Mexicana Hermosa, para interpretar Ojitos Lindos, una colaboración que el grupo hizo con Bad Bunny, quien se hizo presente en una pista.

A mitad del tema de manera inesperada se escuchó el Cielito lindo, en voz de Silvana Estrada, quien hizo que todos los presentes la acompañaran cantando; después se unió Li Saumet y María José Llergo, quienes retomaron Ojitos Lindos.

“Gracias México, arriba esa energía femenina, gracias México con el corazón”, expresó la voz de Bomba Estéreo antes de bajar del escenario.

Pero a petición de la gente la agrupación volvió para interpretar El alma y el cuerpo, en la cual Li se dedicó a bailar, cantar y aventar flores al público, para después despedirse con una selfie con todos los que hicieron posible esta presentación, incluido el público, dando fin a un concierto de casi dos horas.

Se presentó está noche en la plancha del Zócalo capitalino, Bomba Estéreo. Foto: Francisco Rodríguez

50 mil personas bailan con Bomba Estéreo

La agrupación colombiana Bomba Estéreo, que fusiona ritmos tropicales y electrónicos, hizo bailar a 50 mil personas en el concierto de entrada libre organizado por el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Cultura local.

La secretaria de Cultura de la Ciudad de México, Ana Francis López Bayghen, celebró que la presentación del grupo colombiano refleja una postura feminista en el marco de la lucha para la erradicación de la violencia contra la mujer.

Cabe destacar que la banda colombiana cuenta con una trayectoria artística de más de 15 años en los que han lanzado los discos “Elegancia Tropical” en 2013; “Amanecer”, de 2015; “Ayo”, en 2017; y “Deja”, en 2021, que han sido mundialmente reconocidos. Además, han tocado en festivales internacionales con artistas de renombre mundial como Luis Fonsi, Will Smith y Bad Bunny.

