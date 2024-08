Boda de Ángela y Nodal y el supuesto contrato millonario de por medio; lo más leído

El precio del amor

La boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal ha causado polémica por diversas razones, entre ellas el costoso anillo de compromiso que la cantante presumió en sus redes sociales, con una fotografía donde no sólo se ve la joya, también el tatuaje que se hizo con las iniciales de su ahora esposo en la mano izquierda.

De acuerdo con la periodista Ana María Álvarado, la sortija de Ángela, que tiene un enorme diamante al centro, tendría un costo de 55 millones de pesos; y la pudo haber recibido durante el viaje a Roma que realizaron en junio pasado, mientras Nodal cumplía con compromisos profesionales.

Pero lo que más polémica causó, es que El Diario de Nueva York publicó esa misma semana que Cazzu, la ex pareja de Nodal, había demandado al intérprete de Botella trás botella por la pensión alimenticia de su hija Inti, por lo cual pedía 2 millones 400 mil pesos al mes, pero el equipo legal del sonorense logró que el juez redujera la cantidad a 134 mil pesos; fue entonces que las críticas estallaron, porque con el valor de anillo de compromiso de Ángela, Inti tendría asegurada su manutención hasta los 25 años aproximadamente.

La canción de los novios

La noche del 24 de julio se vivieron muchos momentos emocionantes en la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal, que poco a poco fueron saliendo a la luz, como el momento en que la hija de Pepe Aguilar cambió un poco la letra del tema Dime como quieres, como un lindo detalle para su ahora esposo.

Recordemos que el tema fue lanzado en 2020, mucho antes de que se supiera de la relación entre sus protagonistas. En uno de los fragmentos cantados por Ángela Aguilar, se menciona que no importa lo que haga el pretendiente, pues su padre no permitirá que se acerque a ella:

"¿Y si te llevo rosas? - Cómo quiera se me van a marchitar - ¿Y si te llevo serenata? - Cómo quiera te va a correr mi papá".

Durante la ceremonia, Ángela sorprendió a todos al cantar: “Como quiera no te corrió mi papá”, como se pudo escuchar en un video difundido por el programa Ventaneando.

Un mal arranque para "La Academia"

Al parecer el programa estrella de TV Azteca está teniendo problemas para cautivar al público, no sólo porque su transmisión coincide con La casa de los famosos, que es contenido de la competencia Televisa-Univisión, sino que ha sido necesario realizar algunos cambios para poder competir.

Los ejecutivos del canal tomaron la decisión de cambiar de productor, ahora las riendas del programa estarán a cargo de Andrés Tovar, esposo de Maite Perroni, en lugar de Lilian Contreras, quien ocupaba ese cargo la semana pasada. Otra modificación fue, sin previo aviso, con los conductores del backstage, en lugar de Pedro Prieto y Esmeralda Ugalde, quedaron: Ricardo Casares y Vanessa Claudio.

Aún así se llevó a cabo el segundo concierto de la edición 14 de La Academia, en la cual resultaron expulsados Eugenio Salco, quien tuvo una muy mala noche, y Ángel Eduviel, quien a pesar de sorprender a los críticos con su voz, no logró impresionar al público, recibiendo la menor cantidad de votos.

Mario Bezares habla de la supuesta bolsa de coca

En internet hay un video que volvió a tomar notoriedad por el 25 aniversario luctuoso de Paco Stanley, en el cual aparece Mario Bezarez bailando el tema El gallinazo, y donde se puede ver que al tirarse al suelo se le cae una bolsita con algo blanco en su interior; durante años se dijo que se trataba de coca, pero en una charla dentro de La Casa de los Famosos él lo desmintió.

Mario le contó a Adrián Marcelo que él y Paco Stanley habían tenido una parranda en Tijuana, en un antro llamado Disco O, donde el conductor conoció a una mujer muy bella con la cual tuvo una sesión de besos, cuando se despidieron ella le apuntó su número en una caja de cerillos que Bezares guardó en su saco junto a unos pañuelos desechables, pero el asunto no pasó a más porque el también locutor descubrió que la chica era hombre.

"Pasa el tiempo, me vuelvo a poner el mismo traje, empiezo a bailar 'El gallinazo' y ¡pum!, se sale la bolsa de Kleenex con la cajetilla de cerillos, entonces los agarro y me los pongo acá (en la bolsa trasera del pantalón), y si se dan cuenta, que ojalá puedan ver el video, yo regreso y le hago así a Paco, y agarra y dice 'hijo de tu pu**'... porque le doy la cajetilla de cerillos con el teléfono y me estaba yo riendo de lo que le sucedió en Tijuana, eso fue la bolsita famosa de, la leyenda urbana de que dijeron que el kilo de coca se me salió", contó Mario Bezares.

El cuento de hadas sigue

Nodal y Ángela Aguilar siguen disfrutando de las mieles del amor en un romántico viaje de bodas a Los Cabos, del cual han compartido algunos momentos a través de historias en Instagram, donde demuestran que ellos disfrutan su felicidad a pesar de las críticas y condenas que hay en torno a su relación.

Ángela Aguilar compartió una fotografía en la que aparece en bikini mientras abraza a su esposo Christian, quien le está dando un beso en la mejilla; la instantánea fue tomada frente a un vidrio donde se refleja el mar y se observa que Nodal acomoda una de sus manos en las caderas de su ahora esposa. En la foto, Ángela agregó el emoticon de un corazón, en alusión al momento romántico que está viviendo.

En entrevista con Mara Patricia Castañeda, Ángela aseguró que sólo se casaría si el hombre que se lo pidiera la tratara como su abuelo Antonio Aguilar trataba a su abuela Flor Silvestre; estos legendarios cantantes vivieron una apasionada historia de amor que no estuvo exenta de polémica, ya que ella se encontraba casada con el locutor Paco Malgesto cuando decidió huir con el llamado "charro de México", esto le costó no ver a sus hijas durante 20 años.

