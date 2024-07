Bob Esponja, 25 años de resiliencia

Vive en una piña debajo del mar y, según dicen, es el mejor amigo que podrías desear.

Su nombre es Bob Esponja Pantalones Cuadrados, el protagonista de la serie animada que hoy cumple 25 años y cuyo estilo de vida, a decir del actor de doblaje Luis Carreño, tiene mucho que enseñarnos en la actualidad.

“Bob Esponja ha tenido siempre un mensaje que cada año es más vigente, pero lo ha sido desde siempre. Temas como la tolerancia, la aceptación a lo diferente, la resiliencia como modo de vida, la integración de las personas, no importa de dónde vengan, de qué raza sean, de qué forma o tamaño, me parece que es el mensaje más poderoso de Bob Esponja y ha sido una constante en la serie”, dice el actor y locutor venezolano.

El personaje creado por el biólogo y animador Stephen Hillenburg tuvo sus primeros bosquejos cuando, a mediados de los años 80, comenzó a trabajar en el Instituto Oceánico y a ilustrar la flora y fauna de las pozas de marea.

Fue así como escribió el cómic The intertidal zone (la zona intermareal), en el que una esponja marina con lentes, llamada Bob la esponja, era la narradora.

Años después, en 1999, Bob hizo su debut en Nickelodeon con el episodio “Help wanted”, convirtiéndose en Bob Esponja, personaje que, de aquí en adelante, adoptó su característica forma cuadrada.

“No fue hasta que dibujé a una esponja cuadrada, como una esponja de fregadero, que realmente pareció encajar con el carácter que estaba buscando: esa esponja inocente y absolutamente limpia, la clavija cuadrada en el agujero redondo“, dijo Hillenburg en 2001 a NPR Morning Edition.

Respecto a esa personalidad inocente de Bob, dispuesta a darle la mano a todos, Luis Carreño, su voz en español latino y quien se sumó a la serie desde su segunda temporada, tras la salida de Kaihiamal Martínez (la primera voz de la esponja), señala:

“A principios de los 2000, cuando salió la serie, el mundo era otro y estos temas todavía no eran lo vigentes que son hoy en día o sea que fue completamente visionaria en transmitir esos valores para nuestra sociedad y yo trato de honrarlos, es algo de lo que Bob Esponja siempre habla, cada vez que conoce a un personaje su apertura es total, desde la buena fe.

“Hay una carencia de prejuicios en el imaginario de Bob Esponja que ojalá nosotros como sociedad también adoptemos porque nos va a ir mucho mejor”.

Fondo de Bikini

La serie de Nickelodeon, que actualmente puede verse por el canal de paga y por las plataformas Pluto TV y Paramount+, donde a Bob lo acompañan sus amigos Patricio Estrella, Calamardo Tentáculos, Arenita Mejilla (una ardilla proveniente de Texas), Don Cangrejo y, hasta su enemigo Plankton, hoy suma ya 15 temporadas y más de 300 episodios.

Además, se han realizado las series animadas spin-off: Kamp Koral: Los años de infancia de Bob Esponja, precuela que recibió críticas de algunos fans, por no seguir los eventos de la original. La segunda temporada llegó la semana pasada a Paramount+.

También forman parte del universo El show de Patricio Estrella y Salvando Fondo de Bikini: La película de Arenita Mejillas, que estrenará Netflix el 2 de agosto. Además, Plankton: La película, llegará al servicio de streaming durante 2025.

En el plano del cine la esponja cuenta hasta el momento con tres filmes: La película de Bob Esponja (2004), Bob Esponja: un héroe fuera del agua (2015), y Bob Esponja: al rescate (2020), esta última lanzada directamente en streaming durante la pandemia, y ya se ha dado a conocer la llegada de una cuarta a salas de cine, The SpongeBob movie: the search for SquarePants, el 19 de diciembre de 2025.

La serie ha recibido múltiples premios Emmy, tales como Serie animada infantil sobresaliente (2018), así como un Honor especial presentado a Stephen Hillenburg en los Premios Emmy Diurnos de 2018, por su contribución en el campo de la animación.

