La actriz Blake Lively conocida por sus papeles en “Gossip Girl”, “The Town “ o “Linterna verde” confesó durante una entrevista que fue arrestada, hace algunos años, en Disneyland, lo que provocó que no pudiera regresar al lugar durante un año.

Aunque la estadounidense actualmente tiene una vida que algunos envidiarían, pues tiene un matrimonio con el actor Ryan Reynolds, además que es una empresaria y socialité, parece que no siempre fue una “mujer inocente”.

Fue en el programa “The Late Show with David Letterman” donde pidió una disculpa formal a Mickey Mouse, el personaje icónico de la empresa.

"Era muy joven", comenzó , "así que no fui responsable de esto, fue culpa de mi hermano".

La historia se remonta a cuando Lively tenía sólo seis años: “Él pensó que era una buena idea que fuéramos a Disneyland y puso laca para el cabello en los sellos”, dijo.

En aquel entonces, los visitantes eran sellados cuando salían del parque: “Entonces, en el estacionamiento, se acercó a alguien y le dijo: 'Oye, ¿podemos rociarte laca para el cabello en tu mano?' y lo transferimos”, luego de esto pasaron por los torniquetes.

Los oficiales conocidos como Fox People le dijeron a Blake y al joven que los acompañaran y los llevaron a un subterráneo.

“Y entramos en la cárcel de Disney, creo que tomamos un barco para llegar ahí”, contó.

Los oficiales no tuvieron que llamar sus padres, ya que su mamá estaba también en el parque, sin embargo, los niños no confesaron esa parte de la historia.

Aunque Blake externó que el momento se le hizo eterno, dijo que probablemente sólo había estado encerrada por una hora. También recordó cuando su hermano le pidió que no dijera nada si la interrogaban: “ Si no dices nada, no pueden condenarte”, comentó entre risas.

Externó que para ella era un honor haber estado en dicha cárcel y que estaba pensando en regresar porque el lugar le parecía hermoso.

