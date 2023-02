Blackpink anuncia segundo concierto en la CDMX

Desde que se anunció la visita de Blackpink a nuestro país se desató la locura en redes sociales. La banda de Kpop es una de las más reconocidas a nivel mundial, por ello no es ninguna sorpresa que cada uno de sus conciertos sean un lleno total.

Hace unos días la agrupación reveló que México estaría uncluído en su tour "Born Pink", lamentablemente sólo confirmaron una fecha en la CDMX, dejando a sus seguidores decepcionados y dispuestos a hacer cualquier cosa para conseguir los codiciados accesos.

Como era de esperarse, solo bastaron unas cuantas horas para que los boletos se agotaran, esto a pesar de sus elevados precios que van desde los 29 mil hasta los 850 pesos. Sin embargo, y debido a la alta demanda del público, la banda acaba de abrir una nueva fecha.

A través de sus redes sociales Ocesa, empresa encargada de los conciertos en México, dio a conocer que Jennie, Lisa, Rosé y Jisoo, además del show del 26 de abril, se presentarán el próximo 27 de abril en el Foro Sol y los boletos ya están disponibles desde hace unas horas.

¡Tenemos SEGUNDA fecha #BLINKS! Debido a la gran demanda, @BLACKPINK se presentará este 27 de abril en el Foro Sol y la venta general comienza HOY a las 5:00p IMPORTANTE ¡Para esta 2da fecha NO es necesaria la membresía por lo que podrás comprar directamente! pic.twitter.com/OYv7TFuLyz — OCESA K-pop (@ocesa_kpop) February 9, 2023

A diferencia de la dinámica pasada, en la que se pedía comprar una exclusiva memebresía de alrededor de 500 pesos, para tener acceso a la preventa del evento, en esta ocasión no se pedirá ningún requisito, sólo basta con entrar en la página de Ticketmaster y tener paciencia y un poco de suerte.

¿Cuánto cuestan los boletos y qué incluyen?

Previo a que diera inicio la preventa, Ocesa reveló los costos oficiales que van desde los 29 mil hasta los 850 pesos, dependiendo de la zona y los beneficios que éstas incluyen. Cabe destacar que el precio no incluye cargos por servicio, por lo que al final, éste todavía puede aumentar.

Pit derecho – 29 mil 500 pesos

Pit izquierdo – 29 mil 500 pesos

Platino A (VIP 2) –12 mil 500 pesos

Platino B (VIP 3) – 8 mil pesos

Platino C –6 mil 600 pesos

Platino D – 6 mil 600 pesos

Platino E –6 mil pesos

Platino F –5 mil 400 pesos

Platino G – 5 mil 400 pesos

Verde A –5 mil 100 pesos

Verde AA – 4 mil 600 pesos

Naranja A – 4 mil 100 pesos

Naranja AA –3 mil 700 pesos

Naranja AB – 3 mil 700 pesos

Naranja AC – 3 mil 300 pesos

Verde B – 2 mil 900 pesos

Naranja B – 2 mil 200 pesos

Naranja BB – mil 800 pesos

General B – mil 500 pesos

Discapacitados – mil 500 pesos.

Verde C – mil 500 pesos

Naranja C – mil 100 pesos

Naranja CC – 850 pesos

El costo tan elevado ha causado discusión en redes sociales; pero es importante mencionar que además del acceso al concierto, los boletos llamados “General Pink Pit” (los más caros) darán ingreso a la prueba de sonido; además de un regalo de bienvenida VIP, entrada exclusiva, la oportunidad de comprar mercancía oficial antes que nadie y un regalo conmemorativo.

Por su parte, las personas que compren sus boletos con “Reservado Platino A” también podrán ingresar al sound check, tendrán entrada exclusiva, la oportunidad de comprar mercancía de forma anticipada y un regalo VIP.

