Blackbird da voz a víctimas de abuso

La cosa es clara: México ocupa el primer lugar mundial en abuso sexual de menores, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en su reciente reporte.

Apenas a fines del año pasado, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, señaló que nueve de cada 10 casos de abuso se producían en el interior de los hogares y el entorno familiar.

“Hay que generar conversación sobre esto, es tremendo aceptar los datos”, dice la realizadora Katina Medina Mora.

Así que cuando tuvo la posibilidad, hace tres años, de dirigir la puesta en escena de "Blackbird", en la que una chica le reclama a su abusador mucho tiempo después de los hechos, no pensó en llevarla a cabo. Echó mano de Cassandra Ciangherotti (Tiempo compartido) para interpretar a la chica, a quien destruyeron la vida y de Alejandro Calva (La Reina del Sur), en el papel de un hombre que ha pagado con cárcel su delito, pero sabe que eso lo perseguirá siempre.

Este lunes todos vuelven al ruedo al reestrenarse la puesta en el Foro Shakespeare en temporada de un mes, con la que buscan seguir hablando de algo que muchos quieren no ver o pasar de lado.

Lee también: LGBTI+: Danna Paola y otros famosos que asistieron al Pride 2022

2

premios

en el Festival de Cine de Los Cabos ha logrado Katina con dos de sus películas.​

“La parte más oscura para mí, porque al final tenía claro lo de la víctima, era ser objetiva y ver que en este caso el hombre ya pagó una condena y eso cambia las cosas a como normalmente ocurre, donde no son castigados”, recuerda Medina Mora.

“Aquí él se defiende un poco desde ese lugar, de que ya vivió también un infierno y quiere rehacer su vida. Y eso me pareció interesante, porque pone el foco donde se debe: estamos tan preocupados en prevenir que no se está hablando con los abusadores, no hay un AA (Alcohólicos Anónimos) para estas personas y cuando salen de donde están, lo seguirán haciendo”, considera la directora.

Para Calva, la reposición del texto y la actualidad indican que el tema está dejando de ser tabú. La primera vez que se realizó Blackbird en México fue hace una década, con Humberto Zurita y Ana Serradilla, primero, después ingresó Kate del Castillo.

“Vivimos en una sociedad complicada en donde en lugar de atender los problemas desde la raíz, los solucionamos sólo apagando el fuego, dando sanciones más duras, pero eso no soluciona nada sino se soluciona desde el amor, la familia, porque algo pasó en su familia que terminó siendo así”, comenta.

Al igual que en 2019, las funciones contarán con boletos apartados para Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) que aborden el tema. También se repartirán los datos de quienes pueden apoyar a víctimas.

Lee también: Así se ve Fernando Colunga en su nueva telenovela a los 56 años

“Algunas se han acercado conmigo a decirme que al ver la obra, sus novios, sus familias, logran ver de otra manera lo que ellas pasaron, entendiendo que eso puede destruir la vida, le dan otra dimensión”, expresa Medina Mora.

Blackbird se presentará de lunes a miércoles a partir de mañana y hasta el próximo 20 de julio, es decir, serán únicamente 12 funciones.

Katina Medina Mora

Directora

“Estamos tan preocupados en prevenir que no se está hablando con los abusadores y cuando salen, lo seguirán haciendo”