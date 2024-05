Bizarrap, Jonas Brothers y Los Ángeles Azules: los conciertos para este mes de mayo en la CDMX

Estamos iniciando un nuevo mes, lo que, musicalmente hablando solo significa una cosa: muchos conciertos.

Para estas próximas semanas se avecina una avalancha de grandes presentaciones de artistas nacionales hasta las figuras más exitosas del momento en la industria musical, por lo que es hora de sacara la agenda y apartar tus fines de semana para los eventos que a continuación te enlistamos:

Los Autenticos Decadentes. Esta banda argentina regresa a Mëxico para presentar no sólo sus más grandes éxitos, también los temas de su más reciente producción N, la cual forma parte de la trilogía ADN, en la cual rinden un homenaje a los artistas que fueron una influencia para los miembros de esta agrupación.

The Driver Era. Los amantes del rock alternativo tendrán en la CDMX a los hermanos Ross y Rocky Lynch, quienes traerán su colección de temas llenos de energía y sentimiento, incluyendo su más reciente sencillo Get Off My Phone, en el cual abordan el tema de las rupturas y lo complicado que es sanar gracias a las redes sociales.

Emmanuel y Mijares: Twor Amigos. Si hay una gira exitosa es la que han realizado estas dos grandes estrellas de la música en México, con ella han recorrido el país durante más de una década y siguen causando furor no sólo por la buena música y la interpretación, también por la química y complicidad que hay entre ellos en el escenario.

Mijares y Emmanuel llevan casi una década con su show juntos. Foto: Archivo

Los Ángeles Azules. De Iztapalapa para el mundo llega los hermanos Mejía Avante con su ritmo de cumbia, para hacer bailar al público con sus canciones, las cuales han reinventado una y otra vez para darles un toque de frescura, ya que han experimentado al fusionar ritmos y estilos, lo que los ha llevado a ser un referente dentro de la música popular.

Tecate Emblema. Se trata de la tercera edición de este festival el cual reunirá a artistas de diversos géneros como, Sam Smith, Belanova, Noah Cyrus, Calvin Harris, Christina Aguilera, Nelly Furtado, Anitta, Miranda, Matisse, por mencionar algunos, que llenarán de buena vibra todo el lugar.

¿Dónde? Autódromo Hermanos Rodríguez, 17 y 18 de mayo.

"Tecate Emblema". Foto: EL UNIVERSAL / Germán Espinosa





Ha*Ash: Gira Mi salida contigo. Las hermanas Ashley y Hanna se encuentran inmersas en su séptima gira, con la cual promocionan su álbum de estudio Haashtag, y con la cual no sólo han recorrido la República Mexicana, también Latinoamérica, parte de Estados Unidos y España.

Diego El Cigala: Obras Maestras. El cantante flamenco Diego El Cigala da su toque particular al reinterpretar boleros clásicos de Armando Manzanero, Roberto Carlos, entre otros, demostrando que el amor y el desamor son temas eternos que trascienden las modas y las épocas.

BZRP, Live Tour 2024. El productor argentino del momento Bizarrap llegará a la CDMX para dar una muestra de los que es su espectáculo en vivo, en el cual se espera que tenga invitados como Peso Pluma o Natanael Cano, los cuales han formado parte de sus famosas Music Session.

Bizarrap visitará tierras aztecas. Foto: Captura de YouTube @Bizarrap





Majo Aguilar. Una de la jóvenes promesas de la música ranchera y heredera de una de las dinastías más importantes dentro del género, los Aguilar, realizará un concierto donde los corridos sean los protagonistas de la noche, pero no sólo clásicos también estará el sencillo que grabó al lado de Natanael Cano, Luna Azul.

Jonas Brothers: Celebrating Five Albums. Los hermanos Kevin, Joe y Nick Jonas complacerán a sus fans con su recorrido por su historia musical, la cual incluirá su más reciente producción The Album, lo que hará de este concierto un maratón de música pop.

¿Dónde? Arena Ciudad de México, 3 y 4 de mayo.

