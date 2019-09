Biby y María posan felices para la foto

[email protected]

Abrazando a Biby Gaytán la actriz y cantante María León expresó: “Tomen su foto”, como respuesta al cuestionamiento de la prensa sobre la supuesta enemistad entre ellas y que se dio dentro de los ensayos del musical Chicago.

“Pueden contar misa allá afuera, que aquí ni nos enteramos. La verdad nos amamos, somos amigas, nos disfrutamos y nos inspiramos mutuamente, esperamos que esto se vea reflejado en unos personajes maravillosos ya en escena” declaró María León.

Biby agregó que sabe que esto es parte del show y no le molesta esta clase de rumores pero, aclaró: “Soy una persona que siempre le gusta aprender, el día que pierda esta inquietud comenzaré a morirme porque esto me da vida; para mí estar rodeada de tanto talento jamás me ha agredido, al contrario me inspira, les aprendo todos los días, me alimentan el alma y eso lo agradezco”.

El resto del ensamble presentó fragmentos de cuatro números (“Mama”, “Morton”, “Lo que importa” y “Todo el jazz”), como un adelanto de lo que se verá el 16 de octubre.