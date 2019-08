Biby y Eduardo vuelven juntos al escenario

A la familia Capetillo le gusta trabajar siempre junta y así como lo ha hecho antes (las telenovelas Baila conmigo y Camila y el reality show La academia) ahora Biby y Eduardo volverán a compartir el escenario en la puesta en escena Chicago, donde después que se puso que la actriz tendrá el rol estelar en el montaje, Eduardo alternará con Pedro Moreno el papel del abogado Billy Flynn.

Quieren hacer obra de “Pelo suelto”

Quien siempre anda a la caza de nuevas obras es el productor Morris Gilbert; últimamente ha andado en Nueva York viendo teatro cerrando tratos; pero eso también lo hace en casa, pues comenta que tiene un comité permanente de lecturas con el fin de buscar propuestas frescas y proyectos viables, en una de esas sesiones se analizó un libreto que lleva por título Pelo suelto. “Sí es desarrollable pero requiere de muchísimo trabajo, es una muy buena idea con canciones de Gloria Trevi, pero no hemos hablado con los chicos que nos las trajeron porque no ha habido tiempo. Aún está en gestación, necesitan meterle mucho trabajo, hacerle grandes ajustes, pero eso no es nada nuevo, todas las obras son así, desarrollar un proyecto lleva mucho tiempo”.

Juanpa Zurita aprende a usar el diafragma

El youtuber Juanpa Zurita estaba utilizando mal sus cuerdas vocales al grado de lastimarlas; según compartió en sus videos de YouTube, decidió acudir al médico para saber qué pasaba y la respuesta estaba en su diafragma. “Básicamente cuando uno habla o cuando uno grita supuestamente tienes que gritar desde el diafragma, desde el abdomen y lo que tiene que vibrar es tu cabeza, no la garganta”, explica el influencer. “Yo gritaba y forzaba mi garganta en vez de forzar el abdomen”. Después de realizar algunos ejercicios como terapia, Juanpa explica que ha aprendido a utilizar mejor su voz pues de lo contrario, podría perderla después de los 40 años.