Biby Gaytán se hizo influencer motivada por sus hijos

Biby Gaytán acepta que, además de la felicidad que sus hijos le han traído a su vida, también les debe la permanencia en el medio del espectáculo, aun cuando ella ha estado alejada de las cámaras y los escenarios.

La actriz de 51 años sonríe cuando la llaman influencer, pero no lo niega y Ana Paula, su hija mayor, lo afirma y lo aplaude.

“Me adapté al cambio y no lo habría logrado sin mis hijos, ellos me motivaron mucho porque me decían: ‘mamá, hazlo, comparte esto, hay gente de tu edad que también quiere saber cómo te pintas las cejas’, por decir un ejemplo”, cuenta Biby.

A través de sus redes sociales e incluso en un canal de YouTube donde tiene más de 300 mil seguidores, la también bailarina comparte momentos de su vida como su rutina de ejercicio y el proceso de maquillaje que hace día con día.

“Ana Pau es la que me ayuda en todo, es mi community manager”, bromea. “Me ayuda a editar y con todo lo que es lo digital, por supuesto yo leo y contesto, eso me gusta y me parece importante, pero todo lo que es editar y subir es otro mundo para una persona de mi edad”, acepta.

El quehacer como influencer ahora lo combinara con ensayos teatrales, pues Gaytán regresa a los escenarios con la puesta en escena Amor sin barreras, producida por Gerardo Quiroz.

Desde 2020, cuando se canceló el musical Chicago, debido a la pandemia, Biby no actuaba, pero ahora asegura que está más entusiasmada porque comparte créditos con su hija.

“Me gusta entretener, eso me llena; bailando, actuando, cantando, pero en teatro es una experiencia muy diferente porque tienes la respuesta inmediata del público y eso me da vida”.

En 2004 protagonizó esta puesta junto a su esposo Eduardo Capetillo, ambos eran María y Tony, la pareja de enamorados que enfrenta a dos pandillas de los años 50 en Nueva York; ahora será su hija Ana Paula quien haga el papel de María, y Biby será Anita, la hermana mayor.

“Yo hice mi debut teatral con esta obra y con ese personaje y me siento muy orgullosa de Ana Pau porque está alcanzando uno de sus sueños con un personaje complejo”.

Ana Paula comparte que desde los ocho años ha practicado diferentes disciplinas que ahora podrá demostrar en su debut.

“Mi mamá desde chiquita me dice: ‘síguete preparando, para lo que sea que quieras hacer, porque cuando llega una oportunidad tienes que estar preparada’; ahora entiendo que oportunidades como esta llegan una vez en la vida”, dice sobre su debut que será en el Teatro Centenario.



