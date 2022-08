Beyoncé y otros famosos que han tenido que modificar sus propias canciones

Este lunes la cantante Beyoncé confirmó que volverá a grabar la canción “Head”, esto para quitar el término que se considera ofensivo hacia las personas que sufren de alguna discapacidad; Mónica Lewinsky hizo la petición de que también se removiera su mención en la canción de “Partition”.

En esta canción la cantante le da una connotación erótica al nombre de Mónica, al decir explícitamente “He Monica Lewinski'd all on my gown”, algo que se traduce como “Le hizo un Mónica Lewinsky a todo mi vestido”.

Muchos cantantes han modificado las letras de sus interpretaciones y composiciones por una u otra razón.

La cantante y rapera Lizzo también cambio la letra de una de sus canciones, la melodía “Grrrls” se hizo viral por una de las razones más equivocadas y esta fue una pequeña palabra "Spaz" donde parecía burlarse de las personas con discapacidad.

Lee también: Beyoncé eliminará polémica palabra de su canción tras protestas de comunidad de discapacitados

Lizzo públicó un comunicado donde se disculpaba: “Nunca quise promover un lenguaje despectivo"; presentó una nueva versión de la canción obviamente sin el uso de esa palabra controversial para algunos.

Otra cantante que forma parte de estas polémicas con sus canciones es Tylor Swift, quien tuvo que cambiar la letra de “Picture to Burn” por ser señalada como homofóbica.

En su éxito del año 2008 “Picture”, la cantante interpretaba una línea en dicha canción la cual era “I´ll tell mine you´re, gay”, lo que se traduce a “Le voy a decir a los míos que eres gay”, después de algunos años la cantante decidió cambiar la letra de la canción.

Lana Del Rey también tiene sus canciones polémicas, tal es el caso de “Ultraviolence”, en ella se acusaba de que la cantante glorificara la violencia entre parejas con la siguiente línea: “He hit me and it felt like Kiss”, lo que se traduce como “me pegó y se sintió como un beso”.

Lana admitió su error dejando de cantar esta parte de la canción en sus shows.

Lee también: Abogado de Pascacio López rompe el silencio sobre la vinculación a proceso del actor: "Vanessa Bauche manipula la verdad"

rad