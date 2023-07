"Betty, la fea" regresa 20 años después con serie en streaming; esto es todo lo que se sabe

Una de las telenovelas más recordadas en la historia de la televisión es, sin duda, "Yo soy Betty, la fea". La historia, de origen colombiano, narra la vida de Betty una brillante mujer que es menospreciada por el mundo de la moda debido a su apariencia.

La serie original inició grabaciones a finales de los 90 y duró dos años al aire, debido a su éxito, dio pie a varias versiones alrededor del mundo, como la mexicana que estuvo protagonizada por Jaime Camil y Angélica Vale.

El guion estuvo a cargo de Fernando Gaitán, quien también escribió otras historias, como "Café con aroma de mujer, o "Hasta que la plata nos separe", que también tiene versiones hechas en México.

Lee también Así se repartirá la herencia de Talina Fernández

Preparan secuela de "Betty, la fea"

Ahora, a más de 20 años de su inicio, la vida de Batriz Pinzón Solano y Armando Mendoza regresará a las pantallas, pero esta vez en un formato mucho más moderno, y es que la misma plataforma que exhibe hoy día la telenovela, Prime Video, ya prepara una secuela que contará con la participación del elenco original.

La serie, de acuerdo con información de la plataforma, podría estrenarse en 2024, tiempo suficiente para que los usuarios puedan ver nuevamente los 335 episodios que componen la historia original.

Aunque no se han dado muchos detalles, hasta ahora se sabe que esta producción se desarrollará 20 años después del matrimonio de Betty y don Armando.

Así fue el emotivo anuncio

Para dar a conocer la noticia, Prime Video publicó un emotivo video en sus redes sociales, donde Ana María Orozco y Jorge Enrique Arbello regresan a los foros de grabación de la novela. Poco a poco, con pequeños pero icónicos detalles, remiten al público a la historia de 1999.

Después, y sin dar mucha información, los actores lanzan un mensaje que dejó a los usuarios con grandes expectativas, pues confirmaron que Betty tendrá nueva temporada: "Próximamente por las pantallas de Prime", dice Ana María entre la famosa risa de la secretaria.









Como era de esperarse las reacciones no tardaron en aparecer, muchos de ellos se dijeron completamente emocionados por la noticia, sin emabrgo, otros tantos hicieron peticiones muy específicas a la producción: "No me los divorcien", "Solo les pido que no arruinen el legado de Fernando Gaitán separando a esta hermosa pareja", "Amo tanto esta historia, que da miedo que la arruinen como fue con 'Pasión de gavilanes'", "¿Será buena idea ? No quiero que se eche a perder", son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Lee también Productora de "La Casa de los Famosos" rompe el silencio y habla de la lista filtrada con el nombre del presunto ganador