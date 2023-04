Betty la Fea conquistó al público cuando la telenovela empezó a emitirse en la región. Con personajes más que inolvidables y el desafío de una heroína que no respondía a los estereotipos de belleza, la historia fue un éxito por la originalidad y algunas escenas inolvidables.

Así, Beatriz Pinzón se transformó en la protagonista indiscutida que gracias a la telenovela pudo seguir incursionando en la actuación. Pero no fue la única de todos los personajes que desfilaron por la telenovela, aunque algunos son más memorables que otros. Uno de los más recordados es el de Wilson Sastoque.

El entrometido portero de la empresa Ecomoda en Betty la Fea fue interpretado por David Ramírez y en ese momento tenía 38 años de edad cuando se unió al elenco. Lo cierto es que la telenovela le abrió muchas puertas actorales para seguir triunfando, principalmente, en producciones televisivas colombianas.

Así es que vimos al ex portero en Betty la Fea brillando en distintos personajes que interpretó y pasó por Ángel (2002), Pasión de gavilanes (2003), Los Reyes (2005), El Zorro, la espada y la rosa (2007), Narcos (2017) y Las muñecas de la mafia 2 (2019) son algunos de los proyectos en los que ha estado. Pero además de la actuación, tiene otra faceta desconocida por sus fanáticos.

David Ramírez. Fuente: Instagram @davidramizlopez

“Mi padre me enseñó a ser un vendedor y actualmente trabajo en ventas. Vendo perfumería por mi cuenta”, contó el actor en 2018. Hoy en día, David Ramírez tiene 61 años y está alejado de las pantallas desde hace casi un lustro. No es una decisión de él, sino que no encuentra trabajo según contó él mismo. “No me han vuelto a llamar a actuar. Quieren nuevos talentos y está duro. No es como antes. Hay nuevos directores y no me conocen”, escribió el actor de Betty la Fea en los comentarios de uno de sus posts en Instagram.