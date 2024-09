Antes de que se confirmara el divorcio entre Ben Affleck y Jennifer López, el actor manejaba los rumores de su ruptura con total calma. Se le veía paseando con sus hijos, sin hacer comentarios sobre su separación de la estrella pop. Sin embargo, ahora han surgido especulaciones sobre un posible nuevo romance, lo que le está generando dolores de cabeza.

De acuerdo con “TMZ”, Ben considera disparatadas las historias que están circulando sobre una supuesta relación con Kick Kennedy, hija de Robert F. Kennedy Jr., quien, además, es simplemente su amiga.

El portal señala que fuentes cercanas a la socialité, también aseguran que Kick niega en su círculo cercano estar saliendo con el ex de JLO.

¿Cómo surgió el presunto romance entre Ben Affleck y Kick Keneddy?

Fue 'Page Six' quien por primera vez informó sobre el supuesto romance, mencionando que Ben y Kick fueron vistos juntos en un par de ocasiones. En particular, una persona del mundo hollywoodense los vio en el Polo Lounge del Hotel Beverly Hills, así como en otros lugares de Los Ángeles. Además, se comentó que estaban teniendo varias citas formales, aunque no habían ofrecido ningún detalle al respecto.

¿Quién es Kick Kenneddy?

Kick Kennedy, cuyo nombre es Kathleen “Kick”, pertenece a la familia del expresidente John F. Kennedy. La mujer de 36 años es hija del político Robert F. Kennedy Jr., hermano del fallecido John Kennedy.

Se graduó en Historia y Teatro en la Universidad de Stanford y ha trabajado como actriz en series de televisión como "Gossip Girl" y "The Newsroom".