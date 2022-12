Belinda sigue los pasos de Shakira: grabará tema para su ex, llamado “Cabrón”

Belinda está por seguir los pasos de Shakira, quien tras terminar su matrimonio con Piqué ha decidido canalizar eso que siente en canciones, lo cual siempre le ha redituado. La mexicana, que terminó hace algunos meses su mediática relación con el cantante de regional Christian Nodal, está pensando lanzar un par de canciones que harán catarsis en más de una persona.

“Quiero sacar algunas canciones que compuse hace tiempo, una que se llama ‘Con los ojos cerrados’ y otra que se llama ‘Cabrón’, que he cantado en los conciertos y la gente se ha vuelto loca. Tengo ganas de regrabarlas y hacerlas más para el 2023 y sacarlas en forma”, nos contó.

“Grandiosas” en el teatro, ¿un proyecto que nació muerto?

La intención del productor Hugo Mejuto de llevar al teatro el concepto de “Grandiosas” no tuvo buen puerto, porque después de cancelar el mes pasado su estreno a tan sólo unas horas de levantar el telón, y a casi un mes de lo sucedido, aún no hay noticias sobre la posibilidad de retomar este proyecto, que dejó a sus protagonistas Patricia Manterola, Laura Flores, Aida Núñez y Kenny, con todo listo, al parecer el problema comenzó por el nombre del musical que se confundía con el concepto del concierto, que lleva ya una década funcionando, pero sobre todo no contaban con una historia sólida que les permitiera ofrecer un montaje de calidad.



Foto: Vía Facebook Hugo Mejuto

José Ángel Bichir prefiere a Bruno y Demian, que a su papá Odiseo

Estar en una reunión con sus tíos Bruno y Demian, es muy divertido para el también actor José Ángel Bichir. Dice que contrario a su padre Odiseo, que es serio, ellos se la pasan contando chistes y haciendo voces. “Son como los Looney Tunes”, expresa José Ángel, actor en “El César” y la secuela de “Sexo, pudor y lágrimas”.



Foto: EFE/David Maung, archivo El Universal

