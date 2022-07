Becky G narra la divertida reacción de su abuelita cuando conoció a su "novio mayor"

Becky G y su éxito "Mayores" no sólo ha generado muchos memes desde que se estrenó la canción hace cinco años, también ha traído consigo polémica y hasta la opinión de la abuelita de la cantante.

La estadounidense de 25 años contó en el canal de youTube "La Cotorrisa" un divertido momento que vivió con su abuelita, cuando ésta se enteró que tenía novio y que en efecto "era un hombre mayor".

Aunque el futbolista Sebastian Lletget, de 29 años, sólo le lleva cuatro a la cantante, ella misma reconoce que él se ve más grande, por lo que a su abuelita le tomó por sorpresa la noticia de que su pequeña nieta ya tenía novio.

"Empecé a salir con mi novio Sebas, que sí parece más mayor que yo, solamente me lleva como cuatro años", dijo.



Instagram theylovedaboy.

Becky contó que su abuela se enteró de la noticia por televisión, así que no sólo fue el hecho de aceptrar que su nieta ya había crecido, sino que le tocó ver a Lletget sin camisa, pues en televisión pasaron fotos de él luciendo su ejercitado cuerpo.

"Muchos me conocieron como niña, verme ya con un hombre fue como 'oh my good'"

"En las noticias de la mañana, mi abuelita me llamó y estaba como 'oh my good, mija, vi fotos, ¿cómo que estás con un hombre?' y yo 'sí lita, a mí me gustan mayores'; y es que en las noticias lo estaban mostrando fotos de él sin camisa, y yo así de 'sí, sí me gustan mayorees'", bromeó la intérprete de "Fulanito".

Becky G reconció que sí hubo un doble sentido en una de las frases de la pegajosa canción, sin embargo, lo realmente importante es que las mujeres externen sus deseos de cómo buscan a su pareja.

"Y no está mal decir que me traigan flores, que me abran la puerta, pero todos tenían algo que decir con 'que no me quepa en la boca'... los besos, los besos", especificó entre risas.

Letra de la canción "Mayores"

A mí me gusta que me traten como dama

Aunque de eso se me olvide cuando estamos en la cama

A mí me gusta que me digan poesía

Al oído por la noche cuando hacemos groserías

Me gusta un caballero

Que sea interesante

Que sea un buen amigo

Pero más un buen amante

¿Qué importa unos años de más?

A mí me gustan mayores

De esos que llaman señores

De los que te abren la puerta

Y te mandan flores

A mí me gustan más grandes

Que no me quepa en la boca

Los besos que quiera darme

Y que me vuelva loca

Loca

Oh, oh, oh, oh, oh

Loca

Oh, oh, oh, oh, oh

Yo no soy viejo pero tengo la cuenta como uno

Si quieres a la cama yo te llevo el desayuno

Como yo, ninguno

Un caballero con 21, yeah

Yo estoy puesto pa' todas tus locura'

Que tú quieres un viejo, ¿estás segura?

Yo te prometo un millón de aventuras

Y en la cama te duro lo que él no dura

Yo estoy activo 24/7

Conmigo no hacen falta los juguetes

Yo todavía nuevo, de paquete

Pero si te gustan usado', pues con otro vete

A mí me gustan mayores

De esos que llaman señores

De los que te abren la puerta

Y te mandan flores

A mí me gustan más grandes

Que no me quepa en la boca

Los besos que quiera darme

Y que me vuelva loca

Loca

Oh, oh, oh, oh, oh

Loca

Oh, oh, oh, oh, oh

Yo no quiero un niño que no sepa nada

Yo prefiero un tipo, que me de la talla

Yo no quiero un niño que no sepa nada

Yo prefiero un tipo, que me de la talla

A mí me gustan, me gustan mayores

De esos que llaman señores

De los que te abren la puerta

Y te mandan flores

A mí me gustan más grandes

Que no me quepa en la boca

Los besos que quiera darme

Y que me vuelva loca

Loca

Oh, oh, oh, oh, oh

Loca

Oh, oh, oh, oh, oh

Loca

Oh, oh, oh, oh, oh

Loca

Oh, oh, oh, oh, oh

Loca

Bad Bunny, baby

Jeje

Becky G

Becky G

