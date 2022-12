En el primer adelanto de la película "Barbie", Margot Robbie aparece como una gigante muñeca que deja impactadas a unas niñas que juegan con muñecos bebés pero se impactan cuando Barbie, vestida con un traje de baño y lentes de sol.

La actriz australiana Margot Robbie interpreta el papel de Barbie en la película debut de la famosa muñeca con actores de carne y hueso, anunciaron conjuntamente el fabricante de juguetes Mattel y el estudio Warner Bros.

Barbie ya ha sido objeto de una treintena de películas animadas, ninguna de las cuales fue presentada en los cines.

El largometraje será supervisado por la nueva entidad del gigante de los juguetes estadounidense, Mattel Films, y coproducido por LuckyChap Entertainment, la productora de Margot Robbie.

Aunque Mattel ha diversificado los modelos de Barbie con diferentes colores de ojos, cabellos y piel, y también ha ofrecido más de unas pocas medidas diferentes, el grupo ha elegido a una mujer rubia de ojos azules y pelo largo para su gran debut en la pantalla gigante.

"Me siento muy honrada de que se me haya confiado este rol y de producir una película que, creo, tendrá un impacto extremadamente positivo en los niños y las audiencias de todo el mundo", dijo Robbie, quien entre otras estuvo nominada a los Oscar como mejor actriz por su papel en "I, Tonya" ("Yo, Tonya", 2017).

En total más de mil millones de muñecas Barbie han sido vendidas desde su presentación en el Salón del Juguete en Nueva York, el 9 de marzo de 1959.

Ken también aparece en adelanto

Ryan Gosling le da vida a Ken en la cinta que se estrenará el 21 de julio de 2023, y en este primer adelanto aparece sólo unos segundos.

Gosling, uno de los actores más cotizados de Hollywood en la actualidad, fue candidato al Oscar por "Half Nelson" (2006) y "La La Land" (2016).

El proyecto cinematográfico sobre la famosa muñeca ha estado en desarrollo en Hollywood durante años.

En primer lugar estuvo vinculado al estudio Sony, que en 2014 llegó a un acuerdo con Mattel para abordar esta adaptación cinematográfica.

En 2016 se supo que Amy Schumer era la elegida por Sony para protagonizar una película sobre una mujer que vivía en Barbieland y que era expulsada de ese mundo por no ser lo suficientemente perfecta, por su personalidad excéntrica y por no ajustarse a los convencionalismos sociales.

Al año siguiente, Schumer renunció a esta cinta por problemas de agenda.

En julio de 2017 entró en escena Anne Hathaway, que mantuvo conversaciones con Sony para reemplazar a Schumer.

Posteriormente, el estudio retrasó el estreno de esta película de agosto de 2018 a mayo de 2020.

Sin embargo, el acuerdo de Sony para llevar al cine el personaje de Barbie expiró en 2018, por lo que Mattel está ahora trabajando con Warner Bros para asociarse y conseguir que este largometraje sea una realidad con un enfoque que será distinto al del proyecto inicial.

Gerwig y Baumbach son dos de las personalidades más admiradas del actual cine independiente en Estados Unidos y han trabajado juntos en varias ocasiones.

Por ejemplo, Gerwig protagonizó "Frances Ha" (2012), cinta que dirigió Baumbach y cuyo guion escribieron a cuatro manos.

Gerwig ha estado nominada en tres ocasiones al Oscar: mejor guion original y mejor dirección por "Lady Bird" (2017) y mejor guion adaptado por "Little Women" (2019).

Por su parte, la filmografía de Baumbach como realizador incluye películas como "The Squid and the Whale" (2005), por la que fue candidato al Oscar al mejor guion original; y "Marriage Story" (2019), por la que optó a la estatuilla a la mejor cinta y al mejor guion original.



*Con información de EFE.

rad