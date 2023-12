"Barbie" consigue récord histórico en los Critics Choice Awards con 18 nominaciones

La película "Barbie", dirigida por Greta Gerwig, batió el récord histórico de nominaciones en los Critics Choice Awards con 18 candidaturas para su 29 edición que se celebrarán el 14 de enero en Los Ángeles, anunció este miércoles la Asociación de Críticos de Cine de EE.UU.

El fenómeno taquillero del año, que ha superado las marcas de otras exitosas cintas como "Everything Everywhere All at Once" (2022) y "The Shape of Water" (2017) que registraron 14 nominaciones.

"Barbie", entre otras categorías, competirá por mejor película, mejor director y mejor guion; además que Margot Robbie y Ryan Gosling irán por el galardón de mejor actriz y mejor actor de reparto, respectivamente.

Pero la historia de la famosa muñeca de Mattel no es la única que se perfila como la favorita de los jueces, también está "Oppenheimer", de Christopher Nolan y "Poor things", del cineasta griego Yorgos Lanthimos, con 13 nominaciones cada una. Además de "Killers of the Flower Moon", dirigida por Martin Scorsese, con 12..

El resto de contendientes en la categoría de filme del año, para la que se anticipa ya una reñida lucha, son "American Fiction", "The Color Purple", "The Holdovers", "Maestro", "Past Lives" y "Saltburn".

"Estamos muy emocionados de celebrar los notables proyectos de este año. Vimos un increíble número de éxitos y hermosas historias que cobraron vida en estas películas excepcionales", afirmó este miércoles el director ejecutivo de la Asociación de Críticos de Cine de EE.UU., Joey Berlin, en un comunicado.

Además de Robbie ('Barbie'), la batalla a mejor actriz la disputarán Lily Gladstone ("Killers of the Flower Moon"), Emma Stone ("Poor Things"), Carey Mulligan ("Maestro"), Sandra Hüller ("Anatomy of a Fall") y Greta Lee ("Past Lives").

Mientras que en la versión masculina de esta categoría se enfrentarán Cillian Murphy ("Oppenheimer"), Leonardo DiCaprio ("Killers of the Flower Moon"), Bradley Cooper ("Maestro"), Colman Domingo ("Rustin"), Paul Giamatti ("The Holdovers") y Jeffrey Wright ("American Fiction").

México estará representado por el fotógrafo Rodrigo Prieto

En una gala tan importante, el talento mexicano no podía faltar y en esta ocasión estará representado por el mexicano Rodrigo Prieto, quien obtuvo dos nominaciones a mejor fotografía por sus trabajos en las cintas "Barbie" y "Killers of the Flower Moon".

Los Critics Choice, que ya desvelaron sus candidaturas para la pequeña pantalla la semana pasada lideradas por "The Morning Show" y "Succession", reconocen a los mejores proyectos del curso tanto en cine como en televisión.

